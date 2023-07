Matano sul crac d’Urso-Mediaset: “Prendono spunto da noi”

Continua a tenere banco la fine dell’esperienza di Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque. Un addio per nulla indolore che ha segnato una frattura tra la conduttrice campana e il Biscione (sembra ormai scontato che a fine dicembre 2023, quando le scadrà il contratto, se ne andrà definitivamete dall’azienda di Cologno Monzese). Sulla vicenda ha detto la sua anche Alberto Matano, cioè colui che è stato in grado di smantellare il dominio degli ascolti di ‘Carmelita’ nel pomeriggio della tv generalista.

Negli ultimi anni, il protagonista de La Vita in Diretta, tramite un racconto dal forte taglio giornalistico, ha prima affiancato nello share la ‘rivale’, poi ha messo la freccia e l’ha superata costantemente. Intervistato da Super Guida Tv, Matano non si è detto sorpreso della decisione di Mediaset di operare un cambio di guardia (al posto della d’Urso arriverà Myrta Merlino che per anni è stato un volto di punta di La7 dove ha condotto il talk L’Aria che tira).

Alberto Matano su Barbara d’Urso e Myrta Merlino

“Siamo stati sempre competitor (con la d’Urso, ndr) con rispetto reciproco; è evidente che ci sia un cambio che richiama di più quello che facciamo noi e cioè un racconto giornalistico”. Così Matano che, quindi, ritiene che la scelta del Biscione sia stata presa guardando alla sua Vita in Diretta. Tra le righe anche un auto complimento parafrasabile in questo modo: ‘Se La Vita in Diretta va alla grande puntando su una narrazione più vicina al giornalismo ‘puro’ e più lontana dall’infotainment, ovvio che Mediaset sia andata in questa direzione e di conseguenza abbia salutato la d’Urso‘. Non proprio un complimento indirizzato alla collega. Anzi una constatazione che il suo tipo di tv non funzioni più come una volta. D’altra parte i numeri lo certificano.

Ora La Vita in Diretta dovrà vedersela con Myrta Merlino. Sempre Matano: “Lei è una collega e un’amica, nei cui confronti nutro profonda stima. Sono sicuro che sarà una bella sfida all’insegna del rispetto reciproco, anche al di fuori della televisione”.

Ultimo anno di Matano a La Vita in Diretta? Il conduttore non smentise

Alla fine di questa stagione Matano ha salutato il suo pubblico con parole piuttosto sorprendenti. Il giornalista ha assicurato che nel 2023/2024 timonerà sicuramente il talk ma dal 2024/2025 non è detto che lo rifaccia. A Super Guida Tv non ha smentito quanto dichiarato:

“Non ho mai provato stanchezza perché il pubblico ci vuole bene, ci segue e ci aspetta. Sono abituato a vedere giorno per giorno quello che succede. La prospettiva di adesso è di rifare La Vita in diretta. Quello che succederà dopo non lo so ma l’auspicio per il futuro è di trovare una squadra di lavoro come quella che ho”.

Insomma, Matano quest’anno ci sarà senza dubbio poi farà delle valutazioni. Magari proverà a spostarsi in una prima serata? “Di salti ne ho fatti tanti ma chissà in futuro cosa succederà. Per il momento faccio ancora La Vita in diretta che è comunque una sfida impegnativa”.