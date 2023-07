Faida Mediaset-d’Urso: lodi e scetticismo, parlano le colleghe

L’addio di Barbara D’Urso a Mediaset è stata una notizia che ha fatto un certo rumore. La conduttrice, a partire dalla prossima stagione televisiva, non sarà più al timone di Pomeriggio Cinque. Ad esprimersi sulla vicenda sono state alcune conduttrici televisive, che hanno detto la loro a Tag24 di Thomas Cardinali.

Addio di Barbara D’Urso: parlano le colleghe

La prima a parlare è stata Miriana Trevisan, storico volto di Mediaset: “Mi sembrava che lei e Pier Silvio Berlusconi avessero un buon rapporto. Lei la vedrei bene ovunque, anche a Sanremo, ma credo che lei debba continuare a trattare i casi di cronaca“. Anche Stefania Orlando si è espressa a riguardo: “Sicuramente Barbara meritava il rinnovo, ma credo che troverà altre cose più interessanti da fare“. A prendere posizione, infine, la speaker radiofonica Anna Pettinelli: “Non le ha mandate a dire, nel suo classico stile. Bisogna sapere come sono andate le cose, lei dice che non era stata avvertita ma penso che si fossero parlati“.

Parola a Milly Carlucci: quel rumor su Barbara a Ballando…

Anche Milly Carlucci, intervistata da DavideMaggio.it, ha deciso di dire la sua sulla vicenda di Barbara D’Urso. Va ricordato che, nelle scorse settimane, proprio l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque era stata accostata a Ballando con le Stelle, noto programma di Rai 1 della Carlucci. In particolare si era vociferato un suo approdo come giurata, poi mai confermato. “Barbara è una grandissima professionista. Le faccio un in bocca al lupo grandissimo in modo che la sua carriera, ovunque lei sceglierà di andare, continui con lo stesso strepitoso successo che ha avuto sinora” ha commentato Milly in merito all’addio di Barbara.

Barbara fuori da Pomeriggio Cinque: la vicenda e gli scenari futuri

L’addio di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque era stato ufficializzato attraverso una nota diramata da Mediaset nella giornata del 1 luglio. La notizia arrivò come un fulmine a ciel sereno, segnando la fine di un’epoca, quella tra Barbara e il programma, durata quindici anni.

Pochi giorni dopo l’accaduto, Barbara si era scagliata contro Mediaset in una lunga intervista. La conduttrice aveva rivelato che tra lei e l’emittente non era stata presa alcuna decisione di comune accordo. L’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque aveva affrontato il discorso senza peli sulla lingua, manifestando tutta la sua rabbia e il suo dolore. Il suo posto nel noto programma Mediaset è stato preso da Myrta Merlino.

Il futuro di Barbara D’Urso appare, ad oggi, incerto. Nonostante sia sotto contratto con Mediaset per tutto il 2023, al momento è senza programmi da guidare. Alcune voci recenti la vedevano vicina a La7 e sembrava ci fosse stato un contatto tra le parti. La presunta trattativa non ha, per il momento, trovato conferme. Altra indiscrezione non confermata, circolata lo scorso aprile, era stata quella di un possibile interesse di Netflix per la conduttrice. Per Barbara non sembra esserci futuro a Mediaset, ma altrove potrebbero aprirsi nuovi inaspettati scenari.