Pago a Verissimo parla del rapporto che ha oggi con l’ex moglie Miriana Trevisan

Nella lunga intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo Pago ha parlato pure dell’ex moglie Miriana Trevisan. Il cantante e la soubrette si sono sposati ben due volte e hanno un figlio, Nicola, di 11 anni. Miriana e Pacifico Settembre – questo il vero nome del musicista – hanno saputo ricucire un rapporto per il bene del bambino e oggi sono più che mai uniti e affiatati. Nessun ritorno di fiamma, come ha sussurrato qualcuno dopo la fine di Temptation Island Vip, ma solo un grande affetto e una profonda amicizia.

Cosa ha detto Pago a Verissimo su Miriana Trevisan

“Abbiamo sofferto in passato. Fortunatamente abbiamo raggiunto un equilibrio meraviglioso, che può essere d’esempio per tutti quelli che si scannano. Io dormo tranquillamente con Nicola nella stessa casa in cui c’è Miriana. Ci vogliamo un bene dell’animo e siamo molto sereni. In questo momento parliamo così tanto, mai parlato così tanto”, ha raccontato Pago a Verissimo. “Siamo come due fratelli, due amici che si vogliono un bene dell’anima. Lei mi dà molto consigli ed è contenta di quello che mi sta capitando. Era un po’ scontenta per quello che ha visto in precedenza, era molto dispiaciuta”, ha aggiunto. Dichiarazioni in linea con le ultime di Miriana Trevisan a Vieni da me.

Le parole di Miriana Trevisan a Vieni da me

“Ci stimiamo molto, c’è un bel rapporto tra noi. Siamo due genitori, c’è solo questo. Lui ha veramente sofferto per la sua fidanzata, me ne ha parlato”, ha confidato Miriana Trevisan a Caterina Balivo. La soubrette non ha mai conosciuto Serena Enardu nonostante i sei anni di relazione con Pago.