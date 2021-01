Pago, tempo di riflessioni: la musica e le ex (la battuta sulla Trevisan)

Pago, al secolo Pacifico Settembre, sta trascorrendo le vacanze natalizie in famiglia: relax e musica, dopo un anno trascorso sotto i riflettori televisivi. Infatti è stato protagonista a Temptation Island Vip, al Grande Fratello Vip e a Tale e Quale Show. E ora? Cosa prevede il futuro? L’amore? C’è o non c’è? L’artista sardo, concedendosi ai suoi fan Instagram, ha esaurito diverse curiosità. Spazio anche a una battuta sull’ex moglie Miriana Trevisan, con la quale è rimasto in ottimi rapporti. Ricordiamo che quando Pacifico si è ritrovato al centro del gossip per via della sua love story con Serena Enardu, la showgirl campana è sempre stata dalla sua parte, dipingendolo sempre come un uomo esemplare.

A un fotografo che evidentemente conosce Pago e che gli ha chiesto simpaticamente quando si facesse fotografare, il cantante ha risposto con autoironia, citando l’ex moglie: “Non sono mica la Trevisan. Con me c’è da impegnarsi perché poi rendano le foto”. Una battuta che è parecchio piaciuta anche a Miriana che ha provveduto a repostare tra le sue Stories Instagram la risposta spassosa di Settembre.

Largo poi al tema relativo alla musica: cosa bolle in pentola? C’è da avere un po’ di pazienza perché, assicura Pacifico, sarà ripagata. Il prossimo singolo uscirà in estate. “Summer 2021”, specifica. Dunque i fan che scalpitano per sentire qualche nuova perla del loro beniamino devono aspettare ancora qualche mese. E Serena Enardu?

Sull’ex tronista di Uomini e Donne Pago ha preferito non spendere alcuna parola. Silenzio totale. D’altra parte dopo il GF Vip 4 era stato perentorio, senza lasciare spazio ad alternative: stop al gossip e stop al chiacchiericcio sulla sua vita privata E con il senno di poi Settembre è stato di parola, non smentendosi. Conclusosi il reality di Canale 5 infatti non ha alimentato in alcun modo la cronaca rosa, dedicando le proprie energie alla musica e allo show di Rai Uno condotto da Carlo Conti, Tale e Quale.

Da quel che risulta con Serena i rapporti dovrebbero essere comunque buoni attualmente. Ma adesso il cuore di Pago per chi batte? Pare per nessuna ma chissà… Mai dire mai.