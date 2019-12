Pago, tempo di bilanci. Serena Enardu se ne è andata: “Tiriamo le somme”

Pago, è tempo di bilanci: Serena Enardu se ne è andata. “Tiriamo le somme del 2019”. Il lungo messaggio del cantante: “Perché c’è sempre qualcosa da recuperare”

Tempo di bilanci: la fine del 2019 è ormai imminente e sono tanti coloro che stanno tirando le somme dell’anno che se ne sta andando. Tra questi c’è anche Pago, al secolo Pacifico Settembre. Il cantante, negli ultimi mesi, è stato chiacchieratissimo. La cronaca rosa lo ha braccato – e lo bracca tuttora – dopo che la sua storia sentimentale con Serena Enardu si è sciolta come neve al sole a Temptation Island Vip 2. Un duro e inaspettato colpo per il musicista (e pure per il pubblico) che mai si sarebbe aspettato un simile epilogo per la sua relazione. Eppure la vita è così: sorprendente, nel bene e nel male. Ora Pago è pronto per una nuova avventura professionale. L’8 gennaio 2020 entrerà in qualità di concorrente nella Casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip 4. Altro giro, altro regalo… Oggi però è tempo di riflessioni, di bilanci…

“Anche se un anno non è una vita, come nella vita avrei voluto che certe cose fossero andate diversamente”

“Eccoci arrivati… alla fine dell’anno, dico”, esordisce Pago su Instagram. “Tiriamo le somme come fanno tutti? Potrei dire così tante cose – racconta – forse come ogni anno da quando sono nato? Può darsi visto che le cose cambiano continuamente, ma di sicuro non dirò mai “FINALMENTE””. Dalla serie, arrendersi mai, nonostante tutto non vada sempre come lo si era pensato: “Perché è sempre un anno che se ne va, nel bene e nel male, un anno che non potrai mai più recuperare… perché c’è sempre qualcosa da recuperare e anche se un anno non è una vita, come nella vita avrei voluto che certe cose fossero andate diversamente”.

Pago, il grande amore è suo figlio Nicola

Pago continua a interrogarsi: “Sarebbe cambiato qualcosa ? Magari no, però il dubbio me lo metto… Intanto, non sarà mai abbastanza per l’affetto dimostrato e faccio gli auguri di buon 2020 a voi tutti e alla mia meravigliosa famiglia”. L’ultimo pensiero è per il suo amore più grande, Nicola, il figlio avuto con Miriana Trevisan e con cui ha passato le feste di Natale: “Soprattutto a lui, Nicola, lui che per me è ogni secondo, ogni giorno, ogni anno…la mia vita… E questo non si può cambiare!”