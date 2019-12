Pago, Natale col figlio. Miriana Trevisan scrive all’ex: piccolo spavento

Pago, Natale con il figlio Nicola. Piccolo spavento per Miriana Trevisan che scrive all’ex: cosa è accaduto

Pago, che a breve farà il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip 4 (in partenza l’8 gennaio 2020), ha trascorso il Natale in famiglia, nella sua amata Sardegna, più precisamente a Quartu Sant’Elena. Con lui c’è stato anche il figlio Nicola, frutto d’amore avuto nel 2009 con l’ex moglie Miriana Trevisan. E proprio quest’ultima, che con Pago è in ottimi rapporti, si è presa un piccolo spavento dopo aver salutato il figlio. Motivo? Pare che la showgirl classe 1972 abbia più volte cercato di mettersi in contatto con Nicola e con l’ex marito (non riuscendo però a sentirli) mentre questi erano impegnati nella traversata in mare per raggiungere la terra sarda. Da qui un poco di apprensione, visto anche il maltempo. Fortunatamente nessun problema alla fine. “Grazie a Dio tutto bene”, ha scritto la Trevisan sotto a un post di Pago apparso su Instagram.

Miriana Trevisan preoccupata per Pago e Nicola: tutto bene quel che finisce bene

“È dalle 7 di questa mattina che vi cerco. Grazie a Dio tutto bene”, ha scritto Miriana, tirando un sospiro di sollievo dopo aver visto spuntare Nicola e Pago su Instagram, sorridenti e felici sul traghetto che nei giorni scorsi li ha portati in Sardegna per festeggiare il Natale. Pare che il mancato contatto telefonico dei due ex sia stato imputabile al maltempo, come si evince da quanto scritto via social dal musicista che ha descritto la faticosa traversata in compagnia del figlio per raggiungere l’isola: “In viaggio con papà ❤️….ma che viaggio però! Partenza da Civitavecchia alle 20.00… Magari 😩… Prevista a mezzanotte, effettiva alle 2.00 di stamattina… causa maltempo… Arriveremo per le 17.30 😱…ma a noi non frega niente … ‘C’è di peggio’, dice Nicola , ed ha ragione, già lo sa… A noi ci basta stare insieme. Natale arrivimaoooo!”

Pago e Miriana, il gossip dopo Temptation Island Vip 2

I riflettori del gossip sono tornati ad accendersi prepotentemente sulla vita privata di Pago dopo la sua partecipazione a Temptation Island Vip 2, reality in cui è naufragata la sua relazione con Serena Enardu. Da qui gli spifferi che lo volevano di nuovo vicino all’ex moglie Miriana. Tuttavia, i due, pur mantenendo ottimi rapporti di stima e affetto, reputano chiusa la loro love story. Quindi nessun ritorno di fiamma all’orizzonte!