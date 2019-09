Pago e Serena, lui è alle corde. A Temptation Island Vip c’è aria d’addio: l’anticipazione

Si fa sempre più complicato il percorso di Pago e Serena Enardu a Temptation Island Vip. Già nelle prime tre puntate è emersa una situazione del tutto inaspettata. I due, ai nastri di partenza del reality, si presentavano come una tra le coppie più solide e ferree, tanto che molti fan hanno insinuato che la partecipazione dell’ex tronista e del musicista nello show fosse dettata più da motivi legati alla visibilità che dalla voglia di mettere alla prova realmente il loro legame. E invece con il passare dei giorni sono trapelati problemi sentimentali non da poco. Serena ha dichiarato a più riprese di non essersi sentita totalmente coinvolta nel rapporto negli ultimi anni, gelando diverse volte il compagno che ora, vedendola sempre più lontana e in confidenza con un tentatore, sta andando in forte crisi. A provarlo ulteriormente l’ultima clip “spoiler” diffusa via social dalla redazione del programma.

“Non va bene”, Pago tra sconforto e rabbia

C’è aria di addio tra Serena e Pago. Non che la rottura sia certa, ma è sicuro che i segnali che continuano ad arrivare dallo show spingono a pensare che i due potrebbero arrivare anche a un punto di non ritorno. “Non va bene” dice uno sconsolato Pago che poi, come mostra la clip, si fa prendere dalla rabbia con tanto di lancio di sassi al vento, calci a una sdraio e manata a un albero. Che cosa avrà visto di tanto inquietante? Che cosa avrà fatto Serena? “Così è dura” chiosa una voce fuori campo, altro segno che la situazione si sta incrinando sempre più.

Temptation Island Vip: i bisogni sentimentali di Serena

Pago e Serena usciranno assieme da Temptation? Quello che sembrava scontato prima dell’inizio del programma ora non lo è più. La Enardu pare davvero bisognosa di nuovi stimoli e, ormai, ha deciso di giocare a carte scoperte. Il musicista sarà in grado di darle ciò di cui necessita oppure Serena dovrà cercare nuovi stimoli altrove?