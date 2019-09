Elga Enardu interviene su Pago e Serena: “Guerra persa in partenza”

Elga Enardu interviene sulla crisi di Pago e Serena a Temptation Island Vip: “Guerra persa in partenza”

Proseguono i problemi di coppia tra Serena Enardu e Pago a Temptation Island Vip. Nella terza puntata del reality, andata in onda ieri, i due sono apparsi ancora in forte crisi. Lei, smaniosa di attenzioni da parte del compagno, continua ad affermare di sentirsi messa da parte nel rapporto e di aver bisogno di più stimoli. Lui, vedendola complice con il single del villaggio, non riesce a capacitarsi del perché assuma determinati atteggiamenti. Oggi, su Instagram, è intervenuta Elga, gemella di Serena, attraverso una diretta in cui ha parlato della situazione sentimentale che si è venuta a creare nel reality.

Temptation Island Vip, parla Elga Enardu: “Come al solito gli uomini si fermano a qualche gesto”

“Ieri ho visto la puntata di Serena e Pacifico, ero a casa di sister” fa sapere Elga, che aggiunge: “Sono stata felicissima di vedere una puntata dove ho visto mia sorella finalmente ‘trasmessa’ per quella che è realmente… Nella prima puntata abbiamo visto una Serena che non ci aspettavamo. In realtà era una Serena vera anche lì, perché era durante una festa”. A questo punto Elga fa un discorso su tutti gli uomini del reality, compreso Pago: “Come al solito gli uomini si fermano a qualche gesto, a qualche attenzione che ci prendiamo in più senza analizzare il perché c’è questa ricerca da parte di una donna di un apprezzamento, di una coccola, di un’attenzione. E mi dispiace, credo che sia una guerra persa in partenza. Un uomo resta sempre un uomo con tutti i suo limiti, così come le donne restano donne con tutti i loro limiti. Non possiamo pretendere che un uomo vada in profondità. Non generalizzo, sto parlando di chi c’è lì”.

“Sono convinta che Serena possa essere e che diventerà un grande esempio di donna”

“Il 90% dei messaggi che ho ricevuto, è stato un coro unanime di donne stanche di aver accanto uomini seduti che le danno per scontate”, sostiene ancora Elga, con chiaro riferimento a Pago, che in puntata ha subito in più occasioni stilettate simili da Serena. “Sono felice che ieri Serena abbia tirato fuori i suoi sentimenti e le sue emozioni. Sono convinta che lei possa essere, e che diventerà, un grande esempio di donna che vuole veramente far capire al proprio compagno quello che è venuto a mancare”, conclude Elga.