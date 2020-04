Pago e Serena, quarantena: liti, rapporto e scelta nozze. Parla la coppia

Pago e Serena Enardu, così vivono la quarantena: liti, rapporto e scelta nozze. Parla la coppia, l’intervista

Pago e Serena come stanno? Una delle coppie dello showbiz più chiacchierate degli ultimi mesi si trova a Cagliari, dove sta trascorrendo la quarantena. Dopo le turbolenze sentimentali del passato, i due sardi sembrano avere trovato una certa stabilità. E pare anche che la quarantena stia facendo bene al legame. Certo scaramucce e liti non mancano (e in quale coppia non ci sono?). Ora, però, vengono affrontate in maniera diversa. Ed è la stessa ex tronista di Uomini e Donne a confidarlo al settimanale Oggi. Il cantante, al secolo Pacifico Settembre, invece, ha parlato delle nozze. Per il momento non sono programmate, ma, laddove dovessero tenersi, confida che saranno top secret. Con le telecamere ha già dato, adesso è il momento di starsene ben riparati dalle tempeste gossippare.

Serena Enardu: “Rifarei tutto, è servito per raggiungere la consapevolezza”

“Da molto tempo non passavamo insieme così tanto tempo”, racconta Serena, riferendosi al periodo di reclusione ‘forzata’ dettata dall’epidemia di Covid-19. La stretta vicinanza quotidiana con Pacifico si sta però rivelando un toccasana. “Prima di questa quarantena, ad ogni lite, mettevamo in discussione il nostro rapporto”, spiega. “Diciamo – aggiunge – che la quarantena non ti consente di prendere la porta e andartene. Impari a ridimensionare tutto…”. Insomma le liti ci sono sempre, come in ogni rapporto, ma non creano più così tante tensioni. “Se tutto quello che abbiamo vissuto in tv è servito per raggiungere la consapevolezza di oggi lo rifarei”, conclude la Enardu.

Pacifico Settembre: “Se ci dovessimo sposare, non lo diremo”

Sulla stessa lunghezza d’onda di Serena, viaggia Pago: “Abbiamo trovato una chiave di comprensione”. Largo dunque alle eventuali nozze. Pacifico, da un lato, preferisce non sbilanciarsi. Dall’altro assicura: “Se mai in futuro ci sposeremo non lo diremo. Abbiamo già raccontato troppo. Non sarà ammesso neanche un telefonino…”.