Pago chiede la mano di Serena al Gf Vip: la risposta della Enardu spiazza

Pago chiede a Serena cosa ne pensa di un’ipotetico matrimonio, la risposta dell’ex tronista sorprende

Durante un momento di relax, la coppia composta da Pacifico Settembre e Serena Enardu si è lasciata andare su riflessioni che riguardano il loro futuro insieme. Il cantante è parso molto preoccupato sulla serenità del loro rapporto e ha voluto mettere in guardia la compagna su eventuali attacchi mediatici e forse anche familiari che potrebbero minare la loro ritrovata felicità una volta usciti dal reality. In seguito, Pago si è sbilanciato su un probabile progetto che potrebbe cambiare per sempre la vita di entrambi: il gieffino ha chiesto all’ex tronista il suo pensiero su un possibile matrimonio. Visibilmente imbarazzata e forse impreparata sulla proposta, Serena ha dato una risposta che nessuno avrebbe mai immaginato potesse dare. Ma vediamo nel dettaglio cos’è successo.

Il cantante si dichiara: “Matrimonio, ti piacerebbe?”, la replica di Serena spiazza

Nelle ultime ore, al Grande Fratello Vip è diventato momento di dichiarazioni e proposte importanti. Mentre gli altri vip scherzavano in cucina dopo la cena, Pago è rimasto in disparte con Serena e, dopo aver parlato della vita che li aspetta fuori dalla Casa, il cantante si è aperto con la compagna e ha dichiarato: “Non voglio che si accendano delle micce da piccole cose, dobbiamo fare progetti per star bene, quello che ci può far stare meglio lo facciamo” e sorridendo ha aggiunto: “Devi essere molto sicura, anche il matrimonio, ti piacerebbe?”. L’influencer, presa alla sprovvista dalle parole di Pacifico, ha risposto: “Lo sai che io non sono per il matrimonio, sono per te”.

I dubbi di Pago sul futuro di coppia dopo il Grande Fratello Vip

Preoccupato per quello che potrebbe accadere una volta terminato il reality di Canale 5, il cantante ha provato a mettere in guardia la fidanzata: “Quando usciremo fuori avremo a che fare con tante realtà che potrebbero metterci in difficoltà, dobbiamo essere bravi a non scontrarci”. Serena è parsa molto tranquilla e decisa e ha affermato: “A me non interessa quello che dicono gli altri, il peggio è passato“.