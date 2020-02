Pago e Serena come Cristina e Taricone: capanna al GF, lei avvertita

Pago e Serena come Cristina e Taricone: spunta la capanna al GF Vip, lei avvertita dal cantante sulla questione intimità. Quanto pesano le dichiarazioni fatte a Temptation Island Vip

Effetto remake, spunta la capanna 20 anni dopo. Correva l’anno 2000 quando nella Casa più spiata d’Italia il compianto Pietro Taricone e Cristina Plevani (che vinse la prima storica edizione), costruirono una tenda per ‘consumare’ e dribblare le telecamere. Ora sono Pago e Serena a rimettere in piedi la tana d’amore. Lenzuola, cuscini e qualche altro indumento: sono questi i materiali con cui la coppia ri-sbocciata cerca un po’ di intimità. Quell’intimità perduta nei mesi scorsi e tanto chiacchierata. Anche perché gli intoppi sentimentali e pure quelli ‘di letto’ furono sbattuti in mondovisione dalla stessa Enardu che, a Temptation Island Vip , senza troppo girarci attorno, spiegava come con Pacifico fosse venuta meno l’attrazione fisica. E proprio in memoria di quelle parole, il cantante ha messo in guardia la donna ‘ritrovata’.

Pacifico su Serena: “Anch’io mi sono scritto delle cose”

“Non ci credo, non possiamo fare niente ci sono le telecamere…”, ha sussurrato Pago a Serena a bordo piscina. Lei ha ironizzato: “Stiamo abbracciati…” A questo punto il cantante, sorridendo ma probabilmente svelando il suo pensiero reale e serio, ha detto: “Anch’io mi sono scritto delle cose, non pensare di tornare come prima. Ogni tanto puoi dire: ‘No oggi no’. Ma proprio ogni tanto.” Parole che si riallacciano a quelle di diversi mesi fa pronunciate dalla Enardu a Temptation in merito alla sua perdita di attrazione verso Settembre. Ora le cose pare siano recuperate su quel versante: il cantante e l’ex tronista hanno anche già ‘consumato’ nella capsule room, sotto al piumone (la regia del GF ha colto solo l’inizio dello scambio di effusioni e poi ha staccato). Per garantirsi più privacy la coppia ha poi costruito la capanna…

Serena Enardu e la protesta dei telespettatori

Lo sbarco in qualità di concorrente di Serena ha provocato parecchie proteste da parte del pubblico. Motivo dei pressanti mugugni? Il televoto proposto a inizio reality che fece scegliere ai telespettatori l’ingresso o meno dell’ex tronista. E fu deciso che la sarda dovesse rimanere fuori. Vederla nello show dopo poche settimane ha quindi fatto storcere non poco il naso agli affezionati del GF Vip, molti dei quali hanno visto come inutile la scelta del televoto indetto a gennaio.