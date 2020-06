Pago replica alle critiche: “Distrutto psicologicamente dopo Temptation”

Pago, le pene d’amore non finiscono mai ma si possono superare. Il cantante, che all’anagrafe fa Pacifico Settembre, è stato chiacchieratissimo di recente dalla cronaca rosa per via della seconda rottura consumatasi con Serena Enardu. Una rottura per nulla indolore. Sulla questione è tornato a confessarsi. Lo ha fatto con il quotidiano L’Unione Sarda dove ha ripercorso la sua vicenda sentimentale, rispondendo anche a chi lo ritiene un uomo di poco carattere. Per dirla in gergo chi lo considera un ‘sottone‘. Inoltre l’artista ha nuovamente riflettuto sulle sue esperienze televisive recenti, affermando che Temptation Island Vip, che ha segnato la prima separazione dall’ex tronista di Uomini e Donne, lo ha “distrutto psicologicamente”, mentre al Grande Fratello ha ritrovato una parte di lui, grazie anche all’entrata in scena della stessa Enardu (seppur la storia è poi naufragata tra mille polemiche).

Pago ‘sottone’: “Chiamatemi pure così!”

A coloro che lo definiscono un ‘sottone’, Pacifico risponde così: “Non mi ci ritrovo, né ho mai detto di essere un capo branco. Ma se significa non mollare mai in amore e seguire sempre i propri sentimenti, che mi chiamino pure così”. Insomma, Pago ha le idee ben chiare e sa chi è, cosa vuole e soprattutto cosa non vuole. Vale a dire non reprimere i propri sentimenti. E pazienza se con la Enardu l’amore è finito di nuovo su un binario morto. La vita va avanti e ha molto ancora da dare. Ricordiamo che Settembre ha lasciato aperto uno spiraglio sulla relazione. “Mai dire mai”, ha dichiarato pochi giorni fa. La questione, però stavolta è diversa rispetto al periodo che è seguito a Tempation Island Vip, quello del primo addio. All’epoca il rapporto era sì sfilacciato, ma mai ci furono forti e spigolose critiche tra ex. Adesso invece…

Serena e Pacifico, difficile poter ricucire

Negli ultimi giorni Serena ha attaccato apertamente l’ex e senza troppo girarci attorno ha detto che alcune sue esternazioni sulla loro rottura sono state fatte solo per avere più visibilità, oltre a non essere del tutto veritiere. Una presa di posizione decisa, che testimonia come stavolta, con ogni probabilità, non ci sia più alcuno spazio per ricucire. La distanza sembra essere incolmabile. Pacifico è di nuovo vagabondo per amore. E non solo in un libro ma anche nella vita.