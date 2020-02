Pago duro su Patrick al GF Vip. Confessionale amaro

Antonella contro Patrick: i gieffini si schierano, Pago accusa Pugliese

Nel corso del daytime andato in onda su Canale 5 il 18 febbraio 2020 si è parlato dello sfogo di Patrick contro Antonella Elia, dei tre nuovi ingressi nella Casa, dell’uscita di Serena Enardu e della sorpresa di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro al figlio. La lite burrascosa tra Patrick e la Elia ha fatto molto discutere ed ha diviso ancor di più gli inquilini. Molti di loro hanno inizialmente creduto alla versione della showgirl: nel corso della diretta, Alfonso Signorini ha mandato in onda il replay del famoso ‘spintone’ raccontato dalla torinese, facendo cambiare idea ad una buona fetta di concorrenti. Anche il conduttore ha speso una parola nei confronti dell’ex gieffino dichiarando che in effetti, quanto dichiarato dalla Elia, sarebbe stato molto enfatizzato. Dopo l’uscita di Serena Enardu, battuta al televoto da Fabio Testi ed eliminata definitivamente dal gioco, Antonella si è ancor di più abbattuta, avendo trovato nell’ex tronista una delle poche rimaste che riponevano fiducia in lei.

Adriana cambia idea su Antonella, il dietrofront di Patrick

Nel corso del daytime, in molti sono stati chiamati in confessionale ad esprimere la propria opinione sulla vicenda. Adriana Volpe, dopo i vari dissapori degli ultimi giorni avuti proprio con la Elia, pare abbia cambiato idea sull’amica e si sia schierata con Patrick: “Finalmente si è fatta chiarezza, perché non siamo tutti pazzi“. Poi è stata la volta dei due diretti interessati. Patrick, in un primo momento ha continuato a ironizzare sull’accaduto: “Il crotalo è un Antonella che fa finta di essere spinta via e non è vero”, poi facendosi più serio ha dichiarato: “Vedendola stare male, non penso di continuare a disturbarla”. Infine è la volta della Elia che è rimasta ferma nella sua posizione: “Non voglio più parlare con nessuno di loro”.

Pago riprende l’ex gieffino: “Imbarazzante”

Tra i vari confessionali, però, ce n’è uno in particolare che potrebbe scatenare nuove liti e polemiche. Stiamo parlando di Pago, il quale ha visto uscire dalla Casa la sua compagna Serena dopo aver ritrovato con lei la pace e la serenità di un tempo. Complice forse il fatto che la fidanzata ha legato in particolar modo con Antonella, Pacifico ha scelto di seguire il suo modus operandi e in confessionale si è scagliato contro l’ex gieffino: “L’atteggiamento di Patrick è stato davvero imbarazzante”. Nuove rivalità in arrivo nella Casa.