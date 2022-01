Pago, offese a Miriana: “C’è il carcere”. Chi rischia al GF e fuori dalla Casa

Pago, al secolo Pacifico Settembre, dopo aver minacciato di procedere per vie legali nei confronti di chi ha pronunciato frasi opinabili al GF Vip contro Miriana Trevisan (sua ex moglie) nel corso della diretta di lunedì 3 gennaio, ha rilanciato spiegando che la lista dei possibili soggetti a rischio denuncia si è allungata. Con un post pubblicato in serata martedì 4 gennaio, il musicista ha ricordato le pene del codice penale in merito al reato di diffamazione.

Il cantante ha inoltre sottolineato che nel mirino non ci sono soltanto alcuni dei concorrenti del Grande Fratello Vip, ma anche persone esterne al gioco. A chi si è rivolto di preciso? Nessun nome, ma è opportuno evidenziare che poco prima che arrivasse lo sfogo di Pacifico, l’ultimo ex compagno della Trevisan, Vito Fusco, ha avuto parole non tenere sui social nei confronti della showgirl campana.

Così Pago su Instagram:

“Visto i numerosissimi messaggi di solidarietà e gli ultimi avvenimenti che continuano ad accadere sia dentro che fuori la Casa del GF Vip ci tenevo a ribadire il concetto espresso ieri sera e a comunicarvi che la lista dei fortunati si sta allungando. Mi preme pure ricordare a qualcun altro che “se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2065 euro. Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni. È vero che se si è incensurati potrebbe bastare la multa ma se invece incensurato non sei? E pure basterebbe essere semplicemente delle brave persone. Proprio come lo è Miriana”.

Il post di Pago è molto duro e inoltre ha un paio di passaggi tutti da decifrare. Come sopradetto ha rimarcato che la “lista dei fortunati” riguarda sia persone dentro la Casa più spiata d’Italia sia persone esterne al reality show. Particolare anche il fatto che Settembre ha puntualizzato che le pene per chi non è incensurato sono più severe. A chi si è rivolto? C’è qualcuno che non è incensurato tra coloro che si sono scagliati contro la Trevisan? E se è così, di chi si tratta?

Vito Fusco, ex di Miriana Trevisan: il post controverso pubblicato dopo la diretta del GF Vip

Nel corso della diretta del 3 gennaio del GF Vip, è stato mostrato un dialogo tenuto da Giacomo Urtis e Soleil Sorge. IL chirurgo dei vip, riferendosi a Miriana Trevisan, ha detto: “Poi, quando usciamo da qua, ti racconto cosa ho visto in questi anni, perché io la conosco. Ti racconto cosa ho visto prima di entrare qua. Da un mio amico si è fatta comprare delle scarpe da 20, 30 mila euro”.

Soleil Sorge ha rincarato la dose: “È molto evidente il modus operandi, l’ho riconosciuta subito. Per quello dico che la vera maga della casa sono io. Non mi convince. Sta qui a fare la vittima e tutti ci cascano, ci credono”. E Giacomo ha concluso: “Prima li abbonisce l’uno dopo l’altro, li intorpidisce”.

Parole al veleno anche da parte di Katia Ricciarelli che ha apostrofato la Trevisan come la “tenutaria del bordello”. Dopo queste vicende, Vito Fusco ha scritto queste parole sui social:

Quindi? Con chi ce l’ha di preciso Pago? Se uno più uno fa due, non è difficile capire chi è stato messo nel mirino dal musicista sardo.