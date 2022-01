GF Vip, Pago difende Miriana e minaccia vie legali: i concorrenti coinvolti

La trentunesima puntata del GF Vip 6, andata in onda ieri 3 gennaio 2021, è stata a dir poco scoppiettante. Davanti agli occhi di Alfonso Signorini e del pubblico i Vipponi hanno creato momenti di tensione, tra battibecchi, accuse, provocazioni e insulti. Uno degli scontri tra le varie fazioni che si sono create nella Casa più spiata d’Italia ha coinvolto Miriana Trevisan. Quest’ultima è stata punzecchiata da Soleil Sorge e Katia Ricciarelli, che hanno tirato in ballo il figlio della showgirl avuto con il cantante Pago Settembre. Quest’ultimo non ha evidentemente tollerato questo comportamento e adesso minaccia di agire per vie legali. Ecco cosa è successo e di cosa è stata accusata la Trevisan.

Miriana Trevisan è stata al centro delle ultime dinamiche che si sono create all’interno della Casa. La 49enne ha avuto attriti con molti suoi compagni d’avventura tra cui Giacomo Urtis, Soleil Sorge e Katia Ricciarelli. Proprio quest’ultima, nota per la sua schiettezza, ha pronunciato parole al veleno che hanno ferito Miriana e fatto infuriare anche il suo ex marito, Pago. Quest’ultimo, dopo la puntata, ha annunciato attraverso una storia Instagram di voler difendere l’ex moglie in sede legale dalle parole, da lui considerate ingiuriose, “pronunciate da alcuni concorrenti del GF Vip” riguardanti il loro figlio Nicola, di 12 anni. Molto probabilmente si tratta proprio di Katia Ricciarelli e Soleil Sorge. Ma cosa è successo? Ricostruiamo la vicenda.

GF Vip 6, Katia Ricciarelli contro Miriana Trevisan

La Ricciarelli ha frequentemente attaccato più o meno velatamente la showgirl napoletana, criticando il suo essere madre e le sue scelte amorose. Questa volta, però, a quanto pare, la 75enne l’ha fatta grossa. La Trevisan, durante la puntata, è apparsa stanca di questo comportamento, sfogandosi così con gli altri inquilini:

“Sono una donna adulta, sono stata offesa anche davanti a Barù. Mi ha dato della ‘poco di buono’. Io mi sono comportata in maniera egregi e mi ha offesa come madre un sacco di volte. Cosa vuole da me? Come ha sbagliato Clarissa ha sbagliato anche lei. Non è che abbiamo due misure diverse!”.

A questo punto il conduttore Alfonso Signorini ha chiesto spiegazioni sulla faccenda. La soprano, sentendosi chiamata in causa, ha subito preso la parola offendendo ulteriormente la Trevisan:

“Miriana vuole fare ancora una volta la vittima. Tu saresti una mamma? E allora comportati bene! Quando vuoi tu sei madre. Io non ce l’ho con nessuno, ce l’ho con la verità. Mi sono stancata di sentir dire bugie. Ho detto che non ne posso più. Sono stanca delle ipocrisie. Sto bene solo con quattro o cinque persone qua dentro, il resto non li sopporto più. Sono disponibile a pagare le conseguenze. Non voglio stare più con persone false”.

La 75enne si riferisce probabilmente al comportamento tenuto dalla 49enne con i due uomini ai quali si è avvicinata nella Casa, Nicola Pisu e Biagio D’Anelli. Con il primo la Trevisan è stata molto fredda ribadendo di essere madre e di non potersi spingere oltre un certo limite. Con il secondo, invece, non si è tirata indietro. Per questo motivo è stata etichettata come incoerente soprattutto dalla cantante e da Soleil.

Dopo aver udito le frasi della Ricciarelli Miriana è scoppiata ed è corsa via abbandonando la diretta, chiudendosi in camera da letto dicendo:

“Questa cosa che dici mi fa schifo, io me ne vado! Ti ho sempre ascoltata e mi hai tradita!”.

GF Vip, Miriana offesa da Giacomo, probabili azioni legali

Resta da vedere come si evolverà la vicenda, se Katia sarà informata delle intenzioni di Pago e cosa succederà una volta che Miriana uscirà dalla Casa. La stessa showgirl, durante la notte scorsa, ha detto di voler consultare i propri avvocati in merito alle offese ricevute. Probabilmente si riferisce alle parole pronunciate sul suo conto da Giacomo Urtis, il quale, lo scorso 27 dicembre, ha parlato di Miriana a Soleil come una donna che usa gli uomini solo per farsi regalare oggetti costosi.

““Lei è bravissima, è pazzesca amore. Io poi quando usciamo di qui ti racconto tutto di quello che ho visto. Intendo quello che ho visto prima di entrare qui al GF Vip. Perché io la conosco. Un mio amico… e scarpe e cose, per 20/30.000… Lei gli uomini gli intorpidisce, li fa fuori uno dopo l’altro”.

Proprio ieri sera Signorini ha raccolto l’accaduto in una clip che ha mostrato alla diretta interessata, che è rimasta in silenzio e poi si è detta schifata. Il chirurgo dei Vip si è inizialmente scusato, giustificandosi dicendo di non pensare di essere in onda. Tuttavia, in piena notte, ha poi ribadito alla Sorge quanto detto:

“Tutto vero, io ho saputo quello che ho detto. Amore io ho raccontato dei dati di fatto. Non è che ho pensato altro o giudicato. Mica l’ho criticata o giudicata per quello che è successo. Mi dispiace, non c’ho pensato, che devo fare? Tanto domani mattina le richiedo scusa per averlo detto in televisione. Sono dei dati di fatto, mica è per forza sbagliato. Magari non lo dovevo dire, però l’ho detto. Sono cose che mi hanno detto per certe. Non è un conoscente, ma un carissimo amico mio con cui ceno quasi tutte le sere”.

Come reagirà Miriana? Staremo a vedere.