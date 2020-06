Pago e Miriana Trevisan festeggiano il figlio: imprevisto per l’ex di Serena

Miriana Trevisan e Pago festeggiano il figlio Nicola: imprevisto per l’ex di Serena Enardu

Mamma e papà uniti per festeggiare gli undici anni del figlio: trattasi di Pago, al secolo Pacifico Settembre, e di Miriana Trevisan. L’ex coppia, che dopo la fine del matrimonio è rimasta in ottimi rapporti, nella giornata odierna ha voluto omaggiare anche sui social Nicola, frutto d’amore nato il 15 giugno 2009. La showgirl ha dedicato al ragazzo un tenero e affettuoso post mentre il cantante, nelle scorse ore, ha fatto sapere di essere impegnato nell’organizzazione della festa per il figlio e nella compera di un regalo. Peccato, però, che i suoi intenti abbiano dovuto fare i conti con un imprevisto stradale. Pacifico è infatti stato vittima di un incidente, finendo contro un cartello dello stop, travolgendolo. Indispensabile l’intervento del carroattrezzi che ha raccolto la Fiat Panda guidata dall’artista sardo che è rimasto illeso.

Pago finisce fuori strada

A documentare l’incidente è stato lo stesso Pacifico che ha divulgato una serie di Stories su Instagram in cui ha mostrato quanto accaduto. Nessuna preoccupazione per la sua salute. “L’importante è stare bene. Il resto? Tutto si aggiusta”, ha detto l’ex di Serena Enardu, ritraendosi sorridente e illeso dopo l’uscita di strada. Tornando al compleanno di Nicola, Miriana Trevisan ha scritto: “Alle 11:45 di undici anni fa sei nato e tutto il mio mondo è fiorito insieme a te. Ti amo tantissimo la tua mamma. Grazie che ci sei… e come ci diciamo sempre: ti amo tanto come la terra, anzi come tutti i pianeti, anzi oltre fino a tutta la galassia e una volta in più di te. Auguri piccolo mio”. Una dedica zuccherosa sulla quale è giunto prontamente il like di papà Pago.

Pago e Miriana, ottimi rapporti ma nessun ritorno di fiamma

Pago e Miriana, il cui rapporto è naufragato nel 2013, hanno mantenuto un ottimo legame dopo la fine della relazione. Entrambi hanno più volte dichiarato di avere stima reciproca e di andare parecchio d’accordo. Di recente, dopo la burrasca sentimentale che ha investito l’artista sardo e Serena Enardu, il gossip ha parlato di un presunto ritorno di fiamma tra i due ex coniugi. I diretti interessati hanno sempre smentito tale dinamica, affermando di provare l’un per l’altra profondo affetto, ma che il fuoco della passione non è affatto tornato. Insomma, all’orizzonte non c’è alcuna re-union d’amore, ma solo due persone separate che continuano a volersi bene e fanno di tutto per non far mancare nulla al proprio figlio.