Pago, Miriana Trevisan al GF Vip: il cantante parla dell’ex moglie

Miriana Trevisan è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 6. A parlare di lei, qualche giorno prima dell’inizio del reality di Canale 5, ci ha pensato Pago, all’anagrafe Pacifico Settembre. Quest’ultimo ha risposto a qualche domanda sulla sua ex moglie, pronta a viversi questa nuova esperienza nella Casa più spiata d’Italia. Il cantante l’ha preceduta in questo: ha preso parte alla quarta edizione del programma, nel 2020. Ora tocca alla Trevisan mettersi alla prova con questo percorso, durante il quale dovrà vivere con i coinquilini sotto le telecamere, 24 ore su 24.

Pago e Miriana sono stati insieme per molto tempo, prima ancora che lui si innamorasse di Serena Enardu e lei di Giulio Cavalli. La loro storia d’amore è stata abbastanza altalenante. Dopo essersi conosciuti nel 2002, sono convolati a nozze l’anno dopo. Dal loro amore è nato Nicola, ma nel 2013 si sono separati definitivamente. Nonostante tutto, Pago e la Trevisan sono rimasti in ottimi rapporti, anche per il bene del figlio. E mentre Miriana farà la sua esperienza dentro le quattro mura della Casa di Cinecittà, Nicola resterà con il cantante.

Lo stesso Pago l’ha confermato, nella giornata di ieri su Instagram. Subito dopo, si è ritrovato a rispondere a una domanda che sembra averlo infastidito parecchio. Scendendo nel dettaglio, un utente gli ha chiesto il motivo per cui non torna a formare una coppia con la futura gieffina. Precisando che si sono sposati solo una volta, il cantante ha risposto una volta per tutte a questa curiosità.

“Comunque ora siamo felicemente divorziati. L’avete capito o no? Mamma mia che fatica”

Non c’è alcuna intenzione, da parte di entrambi, di tornare insieme, sebbene siano single. Attualmente, lei sta frequentando una persona, anche se da poco tempo. L’ultima relazione sarebbe quella con Giulio Cavalli, durata 7 anni e iniziata dopo la fine della sua storia con Pago.

E chissà che magari il cantante, suo ex marito, non le faccia una sorpresa al GF Vip 6. In effetti, non si tratta di un ambiente nuovo per lui, che ora però si sta dedicando completamente alla musica. Il prossimo mese di novembre il pubblico avrà modo di rivederlo sul piccolo schermo, precisamente su Rai 1, nel corso di Tale e Quale Show – Il torneo dei Campioni.