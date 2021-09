GF Vip, parlano i 24 concorrenti: chi è single e chi no (quante sorprese!)

Alfonso Signorini ha svelato i suoi assi nella manica per l’edizione del Grande Fratello Vip 6, annunciando il cast ufficiale e completo attraverso le colonne di Tv Sorrisi e Canzoni. Al settimanale hanno rilasciato una rapidissima intervista tutti i futuri inquilini della Casa più spiata d’Italia, spiegando qual è la loro situazione sentimentale. Insomma, c’è chi affronterà l’esperienza televisiva da single e chi invece con il cuore impegnato. Nelle ultime edizioni ci sono state diverse sorprese sul fronte amoroso. E sono pure scoppiate coppie in mondovisione. Memorabile l’addio di Cecilia Rodriguez a Francesco Monte. L’argentina decise di legarsi a Ignazio Moser e chiudere la relazione con il pugliese. Anche la fu Adua Del Vesco scelse di far naufragare la sua love story per allacciare un rapporto con Andrea Zenga. Ebbene, dei protagonisti del prossimo GF Vip, chi è single e chi no?

Ainett Stephens: “Separata”, ha spiegato la showgirl in merito alla sua situazione sentimentale. Altrimenti detto, il suo cuore è libero

Alex Belli: “Sposato”, con Delia Duran, con la quale è convolato a nozze poche settimane fa. Cuore occupato.

Amedeo Goria: “Frequento da alcuni mesi Vera”. Cuore occupato, ma attenzione al giornalista, famoso per essere incline a tradire, come lui stesso ha ammesso in svariate occasioni.

Andrea Casalino: “Single”, chiosa il modello che ebbe una relazione importante con l’ex Bonas Paola Caruso. Cuore libero.

Francesca Cipriani: “Impegnata”, cuore occupato. Al suo fianco c’è Alessandro, 30 anni, originario di Cesenatico, di professione costruttore.

Soleil Sorge: “No comment”, altrimenti detto cuore libero. Si mormora che l’italo-americana accenderà gli animi della Casa.

Manuel Bortuzzo: “Sposato”. Cuore occupato.

Raffaella Fico: “Single”, cuore libero per l’ex di Mario Balotelli. Senza dubbio sarà corteggiatissima nel reality.

Jo Squillo: “Felice”, si definisce la cantante che da anni condivide la vita con il conduttore Gianni Muciaccia. Cuore occupato.

Katia Ricciarelli: “Single, magari nella Casa troverò un partner”, confida tra il serio e il faceto l’ex moglie di Pippo Baudo. Cuore libero.

Nicola Pisu: “Single”. Il figlio di Patrizia Mirigliani potrebbe riservare sorprese. Cuore libero.

Tommaso Eletti: “Single”, dopo la brutta figura a Temptation Island. Cuore libero.

Samy Youssef: “Single”. Il modello andrà a ‘caccia’ nella Casa? Cuore libero.

Sophie Codegoni: “Single”, cuore libero.

Davide Silvestri: “Fidanzato”, cuore occupato.

Carmen Russo: “Sposata”, da 34 anni condivide la vita con Enzo Paolo Turchi. Cuore super occupato.

Miriana Trevisan: “Frequento una persona da poco”. Oibò, l’ex di Pago è in love. Che sorpresa, cuore occupato!

Gianmaria Antinolfi: “Single”. Il dirigente campano è famoso solo per aver avuto un flirt con Belen. Si sussurra che sia un cuori. E quindi: cuore libero.

Giucas Casella: “Ho una compagna da 40 anni”. Cuore super occupato.

Clarissa Maconnèn Hailé Selassié: “Single”, si prevedono scintille. Cuore libero.

Jessica Maconnèn Hailé Selassié: stessa situazione della sorella Clarissa.

Lucrezia Maconnèn Hailé Selassié: stessa situazione delle sorelle Clarissa e Jessica

Manila Nazzaro: “Fidanzata di Lorenzo Amoruso”, cuore occupato.

Aldo Montano: “Sposato con Olga Plachina”. Sono lontani i tempi del gossip con Manuela Arcuri e Antonella Mosetti. Cuore occupato.