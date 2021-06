Francesca Cipriani in love: chi è il nuovo fidanzato Alessandro

By

Francesca Cipriani è di nuovo innamorata. A RTL 102.5 la popolare Pupa ha confidato la novità. Un periodo davvero magico per la Cipriani, che a lungo è stata sola dopo una serie di relazioni sbagliate, che l’hanno fatta soffrire parecchio. La 36enne ha raccontato che il fortunato si chiama Alessandro, ha 30 anni, è originario di Cesenatico ed è uno stimato costruttore.

Nel bel mezzo dell’intervista radiofonica è intervenuto proprio il nuovo fidanzato di Francesca Cipriani, che ha assicurato di trattare come una principessa l’opinionista di Barbara d’Urso. Una storia che è già molto seria tanto che, come spiegato dalla Cipriani, sono avvenute le prime presentazioni in famiglia.

La madre di Francesca, la signora Rita, ha incontrato Alessandro nei giorni scorsi e ha avuto una buona impressione. In realtà da tempo si parlava di una nuova liaison per la Cipriani ma solo ora che la storia d’amore ha spiccato il volo la diretta interessata ha deciso di parlarne pubblicamente.

A quanto pare Francesca e Alessandro si sono conosciuti grazie ad amici in comune ma solo dopo un incontro a cena la coppia è diventata inseparabile. Galeotto è stato il cibo, un dettaglio non da poco per la Cipriani che è sempre stata una buongustaia. A quanto pare un piatto di tortellini ha fatto la differenza…

Francesca Cipriani ha inoltre confessato che prima di conoscere Alessandro ha provato a frequentare un imprenditore napoletano ma si è rivelato un buco nell’acqua. La Cipry – come la chiamano affettuosamente fan e amici – ha poi cambiato vita grazie all’incontro con Alessandro, che sembra essere la persona più giusta.

Francesca Cipriani si è detta felicissima del periodo che sta vivendo e pronta a realizzare il sogno di una famiglia, covato da tempo, grazie al nuovo compagno. L’ex concorrente del Grande Fratello non ha infatti mai nascosto la voglia di convolare a nozze e avere dei bambini.

Dopo l’esperienza all’ultima edizione de La Pupa e il Secchione Francesca Cipriani è momentaneamente assente dalla tv. Dovrebbero però tornare in video nella prossima stagione televisiva con tante ed interessanti novità.