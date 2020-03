Pago furioso, diretta social sospesa per gli haters: Serena non si presenta

Pago chiude la diretta social con il figlio su Instagram per colpa degli haters: Serena intanto non si presenta

AGGIORNAMENTO: Pago ha poi fatto un’altra diretta, proprio insieme a Serena, che non è apparsa molto tranquilla. Infatti, il cantante fa sapere che oggi la Enardu non sta molto bene, probabilmente per la situazione che sta vivendo attualmente l’Italia.

Una diretta spiacevole quella di Pago, che si collega con il figlio su Instagram. Il cantante, che solitamente vede privatamente Nicola in privato, questa volta sceglie di coinvolgere il pubblico. Sappiamo bene che Pacifico Settembre non abbraccia il bambino ormai da qualche tempo, a causa della diffusione del Coronavirus. Pago, attualmente, si trova con Serena Enardu a trascorrere la quarantena, mentre il figlio è a casa della madre, Miriana Trevisan. Il bambino appare visibilmente emozionato in diretta, in quanto non è abituato a mostrarsi così in pubblico. Gioca di fronte al padre e poi gli chiede di cantare qualche canzone. E mentre, con la chitarra in mano, Pago canta il suo brano Vorrei tu fossi mia, il piccolo Nicola inizia a leggere i commenti delle persone che si sono unite alla diretta. C’è chi saluta, chi gli fa qualche complimento e chi, invece, pare abbia scriva qualcosa di negativo. Dopo essersi esibito, Pacifico nota che il figlio sta leggendo i commenti con molta attenzione e intuisce qualcosa.

Pago in diretta con il figlio su Instagram: il cantante furioso per alcuni commenti

Pago sceglie di interrompere il collegamento con il figlio di Nicola in diretta su Instagram. Il cantante capisce che, appunto, qualcuno potrebbe aver scritto qualcosa di offensivo nei suoi confronti. A questo punto, chiede al bambino di dirgli cosa ha letto. Il piccolo, però, non dice nulla e Pacifico Settembre decide di interrompere tutto. Miriana Trevisan, nelle vicinanze, consiglia al figlio di non leggere ciò che scrivono e si salutano tutti e tre, chiudendo così questa diretta. Subito dopo aver stoppato il collegamento con Nicola, Pago si lascia andare a un lungo sfogo. In particolare, il fidanzato di Serena Enardu appare abbastanza amareggiato, in quanto non comprende come mai, anche in questo momento difficile per tutti, ci sia gente in grado di scrivere commenti cattivi. “Ho problemi anche io, c’è qualcuno che ha scritto una stupidaggine. Non è questione di invidia, ma di essere malati, soprattutto quando ci sono bambini di mezzo. È una brutta roba”, dichiara arrabbiato Pacifico. L’ex gieffino, inoltre, si dice anche disposto a denunciare.

Pago interrompe la diretta con il figlio e resta solo: Serena Enardu decide di non raggiungerlo

Prima di chiudere, Pacifico e il figlio si danno appuntamento per una videochiamata, in quanto non possono incontrarsi di persona. Una volta chiuso il collegamento con Nicola, i fan chiedono a Pago di poter salutare Serena Enardu, con cui solitamente effettua le dirette su Instagram. Il cantante cerca, più volte, l’attenzione della fidanzata, la quale però sceglie di non raggiungerlo. “Ragazzi Serena oggi non vuole venire, non so come mai. È impegnata con la finestra”, afferma Pacifico.