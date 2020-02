Pago, il fratello a Mattino 5 dopo le accuse di Serena: Pedro fa una scelta

Pago, il fratello in diretta a Mattino 5 dopo le dure parole di Serena al GF Vip: Pedro ha preso una scelta

Il fratello di Pago interviene a Mattino 5 questa mattina, chiamando in diretta. A Pedro viene chiesto di commentare quanto accaduto durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip con Serena Enardu. Quest’ultima, attualmente al televoto con Licia Nunez, non ha per nulla apprezzato l’intervento dell’ex cognato, tanto da lasciarsi andare a dure critiche nei suoi confronti. Questa mattina, Federica Panicucci dà a Pedro la possibilità di rispondere pubblicamente alla Enardu. Ma ecco che il fratello di Pago annuncia di aver preso una scelta: non ribattere alle accuse ricevute. Ebbene, Pedro non ha alcuna intenzione di continuare a parlare della storia di Pacifico e Serena. Ora non se la sente di mettere in discussione niente che riguardi loro due. Al momento, vuole solo che Pago sia sereno e tranquillo, qualunque sia la sua decisione. Quando il cantante uscirà dalla Casa, Pedro allora potrà parlare di quanto accaduto. Adesso, però, non se la sente proprio di dare alcun giudizio sulla Enardu.

Il fratello di Pago preferisce il silenzio: Pedro non intende intromettersi pubblicamente nella storia di Pacifico e Serena Enardu

Federica Panicucci a Mattino 5 ringrazia Pedro per la sua gentilezza. I due si sono già sentiti nella giornata di ieri al telefono, ma lui sceglie di non presentarsi fisicamente oggi in studio. Preferisce, invece, chiamare in diretta e durante questa telefonata ammette di aver preso una scelta, ovvero quella di non parlare più pubblicamente della storia che c’è tra Pago e Serena. “Voglio che lui stia sereno. Non me la sento di mettere in discussione nulla che lo riguardi. Non vorrei parlare di lui e Serena. Guarda Fede non me la sento di ribattere”, dichiara Pedro a Mattino 5. Il fratello di Pacifico poi continua: “Voglio che lui sia tranquillissimo, quando poi uscirà parleremo. Lui è innamorato e difende tutte le persone che ha intorno”.

Pedro, nessuna risposta dopo le dure parole di Serena Enardu al GF Vip

Viene poi chiesto a Pedro se vorrebbe vedere Serena uscire, attraverso il televoto, nel corso della puntata che andrà in onda domani. “Io vorrei che qualunque scelta riguardi mio fratello lo renda felice, vogliamo che lui stia tranquillo, non me la sento di dare alcun giudizio. Noi tutti vogliamo che lui sia felice”, risponde così Pedro alla domanda della Panicucci. Dunque, il fratello di Pago non intende più intromettersi pubblicamente nella questione riguardante la Enardu. Il suo scopo è quello di permettere a Pacifico di continuare questa sua esperienza al GF Vip serenamente. La conduttrice fa nuovamente presente a Pedro le dure parole che Serena gli ha riservato. L’uomo, però, ribadisce di voler mantenere il silenzio sulla questione.