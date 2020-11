Pago: “Grazie a Tale e Quale Show ho ritrovato mio figlio Nicola”

Pare che lo show condotto da Carlo Conti, in onda tutti i venerdì sui Rai Uno, non abbia solo il merito di unire e far divertire il pubblico italiano in prima serata ma anche quello di ricongiungere un padre al figlio, o perlomeno di accorciarne la distanza. È lo stesso Pacifico Settembre, in arte Pago, a dare i meriti al programma per avergli permesso di “fare il papà finalmente a tempo pieno”.

Il cantante sardo ha raccontato ai giornalisti di Di Più come il suo rapporto col figlio Nicola fosse, di base, ostacolato dal proprio domicilio a Pavia, ma anche e soprattutto dalla sua professione musicale che lo porta spesso in giro per l’Italia, tanto da essere costretto a trascurare il suo ruolo di papà.

“Nicola vive a Roma con Miriana. Io, invece, anche sono di origine sarda, da molti anni abito a Pavia. Però sono sempre in giro per l’Italia a fare serate nei locali: ora, purtroppo, a causa del Coronavirus i ritmi sono cambiati, ma prima stavo lontano da casa per lavoro tutti i fine settimana. Di conseguenza, ho sempre fatto il papà a distanza”

Pago ha messo da parte per un momento la sua riservatezza e si è dilungato fornendo qualche dettaglio in più sulla questione: “Per partecipare a Tale e Quale Show mi sono trasferito fisso a Roma. Ho preso una casa vicino a quella di Nicola, così posso vederlo tutte le volte che voglio”.

È stato, dunque, proprio il varietà dell’ex conduttore di Sanremo a permettere a Pacifico di dedicarsi interamente al figlio, conciliando lavoro e piacere. Il 48enne ha confessato di riuscire persino ad accompagnarlo a scuola e vederlo subito dopo le prove della trasmissione.

La partecipazione a Tale e Quale Show è stata, quindi, a detta sua, “un regalo” ben accetto. Non solo, è lo stesso figlio di Pago a tifare per il papà e per il suo nuovo impegno televisivo: “Nicola è entusiasta di vedermi a Tale e Quale Show”.

L’artista sta facendo un ottimo percorso all’interno del varietà. Già nella prima puntata del Super Torneo, infatti, si é aggiudicato la vittoria vestendo i panni di Ricky Martin ed esibendo di fronte alla giuria inaspettate doti da ballerino. Pago è in lizza per trionfare pure al Super Torneo, dopo aver vinto la decima edizione del varietà.

“Voglio dedicare a lui [n.d.r. al figlio Nicola] questa vittoria e anche alla mia mamma, perché loro sono i miei due più grandi ammiratori”

La storia con Serena Enardu

Pacifico Settembre è stato sentimentalmente legato all’ex tronista Serena Enardu fino alla scorsa estate. Dopo le travagliate esperienze a Temptation Island Vip e Grande Fratello Vip il rapporto si è concluso qualche mese fa. Di recente Pacifico ha affermato di esser pronto a voltare pagina, parlando al passato della web influencer al quale è stato legato per oltre sette anni.

Non solo, Pago si è detto disposto pure a legarsi nuovamente a qualcuno. Dello stesso parere non è Serena Enardu, che ha dichiarato di essere ancora mentalmente legata al cantante sardo tanto da volersi prendere del tempo per poterlo dimenticare del tutto.