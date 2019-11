Pago e Federica Spano stanno insieme? Esplode il gossip, lei interviene

Temptation Island Vip, Pago e Federica Spano stanno insieme? Esplode il gossip sui due protagonisti

Pago e Federica Spano stanno insieme dopo Temptation Island Vip? I due si frequentano spesso dopo la fine del reality show e questo ha sorpreso gran parte del pubblico, perché nel programma non li abbiamo visti spesso insieme. Pago ha partecipato da fidanzato con Serena Enardu, e sappiamo tutti come è andata a finire. A consolarlo nel villaggio e ad accogliere tutti i suoi sfoghi era Valentina Galli, però, e non Federica! Entrambe sono ex corteggiatrici di Uomini e Donne: Valentina ha corteggiato Luigi Mastroianni, Federica invece è stata una corteggiatrice di Andrea Cerioli. Poi hanno partecipato come tentatrici alla seconda edizione Vip di Temptation Island. Dopo il programma, però, Pago fa spesso “coppia” con Federica e non con Valentina!

Pago e l’ex tentatrice Federica Spano sono spesso insieme dopo Temptation: cosa succede oggi

Non sappiamo come siano andate le cose, se con Federica il legame si sia rafforzato perché è di Roma ed è più facile incontrarsi (Valentina vive nelle Marche) o se invece, effettivamente, il feeling con lei sia sempre stato più forte, ma nel villaggio si è trovato spesso a parlare con l’altra. Qualsiasi sia stato il motivo, Pago e Federica sono spesso insieme dopo Temptation e questo ha fatto esplodere il gossip. Più di una volta i due sono apparsi insieme nelle stories di Instagram dell’ex corteggiatrice ed è successo anche negli ultimi giorni. Pago ha fatto un nuovo tatuaggio e Federica lo ha accompagnato; si sono anche trattenuti a cena insieme, con famiglia a seguito. Insomma, sembrano proprio i presupposti per qualcosa di più, tant’è che qualcuno ha chiesto a Federica, su Instagram, di parlare del rapporto con Pago.

Temptation, Federica Spano chiarisce il rapporto con Pago

“Cosa c’è tra te e Pago?”, le ha chiesto qualcuno. La risposta di Federica è stata breve e concisa: “Una bella amicizia!”. Ha messo in risalto il “bella” scrivendolo in maiuscolo e poi ha aggiunto un sorriso finale. Insomma, pare che Pago e Federica Spano siano solo amici e non possiamo parlare di nuova coppia. Intanto, Serena Enardu e Alessandro potrebbero uscire allo scoperto a breve…