Pago e Serena, anche il fattore economico pesa: la situazione precipita

Pago e Serena a Temptation Island Vip: la situazione per la coppia si complica

Continuano i colpi di scena per Pago e Serena a Temptation Island Vip. La coppia, in queste settimane, ha dimostrato di avere non pochi problemi legati al loro rapporto. In particolare, la Enardu si è subito avvicinata al tentatore Alessandro. Con quest’ultimo sembra essersi creato un feeling davvero speciale, che non può non far soffrire Pago. Il cantante, infatti, appare sempre fortemente provato dopo aver guardato i filmati riguardanti la fidanzata. Nel corso della puntata in onda il 30 settembre, i telespettatori hanno visto Pago reagire in modo abbastanza forte. Dopo aver visto l’ennesimo video di Serena, in compagnia di Alessandro, il cantante dà vita a un duro sfogo. Impossibile per lui trattenere le lacrime, tanto che finisce per chiudersi in una stanza per piangere. Una scena che colpisce un po’ tutti. Intanto, lui ritrova qualche sorriso in compagnia di Valentina. Insieme a lei trascorre qualche momento sereno, ma al momento del falò si ritrova nuovamente di fronte all’ennesima delusione. Ed ecco che anche la stessa Serena ha un piccolo sfogo dopo aver guardato nuove immagini su Pago.

Serena Enardu infastidita: anche il fatto economico destabilizza la coppia

Mentre Pago reagisce male e non riesce a trattenere le lacrime, questa volta Serena appare abbastanza dura. La scorsa settimana abbiamo visto entrambi piangere, oggi la ragazza lamenta di non aver ricevuto da parte del fidanzato l’aiuto che avrebbe sperato. La Enardu entra nel dettaglio e rivela che la casa in cui vivono è la sua. Il cantante pare aiutare molto l’ex tronista nella gestione dell’abitazione. Serena ammette ad Alessia Marcuzzi che avrebbe voluto, forse, avere una mano di aiuto da parte di Pago in questi anno. “Io non ti devo chiedere niente. Io sono stata educata a non credere niente”, dichiara la Enardu. Anche il fattore economico sembra, dunque, allontanare Serena da Pago. La conduttrice, a questo punto, le fa una domanda molto delicata: “Tu hai perso la stima in Pago Serena?”. La ragazza appare abbastanza spiazzata, tanto che inizialmente non esprime nulla.

Pago e Serena, la Enardu spiazzata dalla domanda di Alessia: “Non vorrei dire una cosa così forte”

Sembra proprio che la domanda di Alessia sia riuscita a spiazzare Serena. La Enardu sembra voler proprio rispondere di aver davvero perso la stima in Pago. Il suo sguardo è abbastanza perplesso, ma poi confessa: “Non vorrei dire una cosa così forte, perché magari siamo tanto diversi”. L’ex tronista è sicura che il fidanzato non sia ancora riuscito a centrare qualche veramente sia il problema per lei. “Sicuramente uscirò da qui con la situazione in mano”, dichiara Serena, apparentemente infastidita dalle parole usate da Pago per descrivere la loro relazione. Infatti, Serena non conferma affatto i racconti fatti dal cantante a Valentina sul loro rapporto.