Sulla scia di Belen e Stefano, anche Pago e Serena Enardu hanno deciso di dare una seconda chance al loro rapporto. Un rapporto messo a dura prova in televisione, tra Temptation Island Vip e Grande Fratello Vip. Dopo un lungo periodo di separazione, avvenuta nel 2020, i due si sono rivisti e hanno scelto di riprovarci, complice pure il grande affetto che il cantante prova per Tommaso, il figlio che l’ex tronista di Uomini e Donne ha avuto da una precedente relazione.

La confessione di Serena Enardu

Dopo che la notizia del ritorno di fiamma è trapelata sul web grazie al portale The Pipol Serena Enardu ha così risposto ad alcune domande dei suoi follower:

“Credo nelle seconde o più occasioni in amore. Fondamentalmente credo nel sentimento dell’amore. Quindi credo che quando c’è una magia, un’alchimia, un’emozione forte, le occasioni possono essere anche un milione, ma vale assolutamente la pena provarci e riprovarci e riprovarci tutte le volte che delle persone lo reputano opportuno. Ma soprattutto tutte le volte che le persone, quando si rincontrano, provano tutte queste belle emozioni”

Insomma, il messaggio è chiaro: nonostante un passato burrascoso e travagliato Serena Enardu e Pago hanno voglia di scommettere per l’ennesima volta sul loro legame. Che, a detta dell’influencer di Cagliari, resta magico e unico e va al di là del tempo, delle incomprensioni e dei problemi. Nel filmato della Enardu è impossibile non notare i suoi occhi che brillano: la 46enne è al settimo cielo per questo riavvicinamento.

Al momento nessuna dichiarazione è arrivata da parte dell’ex concorrente di Tale e Quale Show, non nuovo a comportamenti del genere. Non va dimenticato, infatti, che Pago ha sposato ben due volte l’ex moglie Miriana Trevisan, madre del figlio Nicola. La coppia ci ha provato fino all’ultimo a far funzionare il matrimonio, diventato poi più un rapporto di fratellanza.

E anche questa volta Pacifico Settembre, questo il vero nome di Pago, vuole scoprire fino in fondo dove può portare la sua storia d’amore con Serena Enardu, ancora ricca di magia ed emozioni. La vicinanza dell’artista in questo periodo è poi di grande conforto per l’ex gieffina, che da mesi sta combattendo con alcuni problemi di salute la cui natura non è stata ancora chiarita.

A detta di Serena Enardu i primi sintomi sono comparsi lo scorso gennaio, dopo che si è somministrata al vaccino per il Covid-19.