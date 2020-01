Pago e Serena, il ritorno è vicino? Lui pensa al destino: “Mai vista così”

Pago e Serena, il ritorno sembra vicino: al Grande Fratello Vip il cantante non lascia dubbi, ma non si fida

Il ritorno è vicino tra Pago e Serena Enardu? Al Grande Fratello Vip, il cantante continua a riflettere sulla situazione, anche con l’aiuto dei suoi coinquilini. In particolare, in sauna sceglie di parlarne con Antonio Zequila, Clizia Incorvaia e Antonella Elia. Mentre quest’ultima ammette che lei non riuscirebbe più a fidarsi di Serena, i primi due spronano Pago a seguire il suo cuore. Il cantante, però, non può fare a meno di pensare al percorso affrontato durante Temptation Island Vip. Confessa, anche questa volta, che avrebbe voluto vivere un’esperienza diversa, che potesse far solo del bene alla loro storia d’amore. Ora tornare con Serena gli fa paura, in quanto non sa se realmente può fidarsi o meno. Sa per certo, però, che lei sta soffrendo. Il gieffino confessa di aver visto la Enardu sofferente prima che lui entrasse nella Casa e, attraverso i filmati che Signorini ha scelto di mostrargli in diretta, ha capito che in lei c’è ancora tanta sofferenza.

Pago perdonerà Serena Enardu? Il cantante al GF Vip pensa al destino

“Cinque mesi fa non mi amava più ora torna che mi ama alla follia, non è facile per me fidarmi”, ammette in sauna Pago. Al Grande Fratello Vip, il cantante poi confessa: “Io ci ho pensato molto che il destino abbia voluto questa cosa qua”. Il cantante inizia a pensare che sia stato proprio il destino a portarli a vivere tutta questa confusione da quando hanno preso parte a Temptation Island Vip. Ed ecco che oggi rivela di aver mai visto Serena così: “Così innamorata di me, così che non ce la fa, così bisognosa di me non l’ho mai vista”. Per il cantante questa è sicuramente una novità, ma anche una grande sorpresa. E vedere la Enardu in questo modo, lo porta inevitabilmente a pensare a un ritorno con lei.

Serena Enardu entrerà di nuovo nella Casa, intanto Pago le dà buone speranze

Sappiamo bene che nel corso della prossima puntata Serena entrerà nuovamente in Casa per il suo Pago. Le Enardu proverà ad avere un altro confronto con il cantante e questa volta potrebbe andare meglio. Infatti, il gieffino sembra voler finalmente aprire nuovamente il suo cuore a Serena: “Io in questo momento se mi chiedi vuoi tornare con Serena, ti dico di sì. Il cuore di Pago batte per quella donna lì”.