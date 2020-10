Pago e Serena oggi stanno insieme? Il cantante dice definitivamente basta

Il concorrente di Tale e Quale Show non aveva escluso in passato un nuovo ritorno di fiamma ma la situazione è notevolmente cambiata negli ultimi mesi.

Non c’è più speranza per Pago e Serena Enardu. Dopo l’addio della scorsa estate Pacifico Settembre aveva tirato in ballo la possibilità di una reunion. I complimenti dell’ex tronista sarda avevano fatto sognare i più romantici. Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano? A volte sì ma a quanto pare non in questo caso.

In una recente intervista rilasciata al settimanale Di Più – nel numero in edicola da sabato 31 ottobre 2020 – Pacifico Settembre ha dichiarato definitivamente chiuso il capitolo Serena Enardu. Tra i due è ufficialmente finita e Pago si è detto addirittura pronto ad una nuova liaison:

“Con Serena ho chiuso, lei fa parte del mio passato e non voglio più parlarne, non mi interessa. Detto questo, non rinnego nulla di quello che ho fatto nell’ultimo anno: in amore e non. Oggi sono solo e pronto a iniziare un nuovo legame”

Insomma, a quanto sembra, Pago ha proprio archiviato la lunga relazione con Serena Enardu, durata ben sette anni. Una relazione importante, fatta di amore, passione, liti e lacrime. Ma oggi conclusa per sempre, anche se restano affetto e stima.

Più complesso il percorso della web influencer: Serena Enardu ha ammesso che è ancora provata da tutto quello che è accaduto tra Temptation Island Vip e Grande Fratello Vip. La gemella di Elga ci ha tenuto a precisare che quanto accaduto con Pago è successo davvero e non è stata di certo un farsa.

Serena ha apertamente dichiarato senza troppi giri di parole:

“Non posso definire il mio cuore libero. Stiamo parlando di un rapporto molto lungo, non ti posso dire che ho chiuso un capitolo e liberato il mio cuore. Ci vuole tempo, ma sto bene”

Il successo in tv di Pago

Grazie a Tale e Quale Show Pago ha avuto finalmente il riscatto che cercava da mesi. Del resto Carlo Conti l’ha scelto proprio per liberarlo dal mondo del gossip, che per troppo tempo ha oscurato il talento di Pacifico Settembre.

Nel varietà di Rai Uno l’ex marito di Miriana Trevisan ha messo in mostra tutte le sue doti artistiche, conquistando in poco tempo giurati e pubblico.

Non a caso Pago si è aggiudicato la vittoria della decima edizione di Tale e Quale Show e potrebbe vincere pure il Super Torneo 2020.

Il futuro di Pago è decisamente nel mondo della musica: in questo periodo sta lavorando anche al nuovo disco e non è esclusa in futuro una partecipazione al Festival di Sanremo 2021, in onda a marzo.