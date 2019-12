Pago corteggiato segretamente dopo la rottura con Serena: il retroscena

Pago corteggiato in gran segreto dopo la fine della relazione con Serena Enardu: il retroscena sulla donna famosa che lo ha contattato

Periodo di grandi cambiamenti per Pago, al secolo Pacifico Settembre. Dopo Temptation Island Vip 2, la sua relazione con Serena Enardu è andata in pezzi (per volontà di lei) e i cocci rotti rimasti sul pavimento ‘della vita’ non sembrano proprio essere ricomponibili. Meglio, quindi, voltare decisamente pagina e tuffarsi a capofitto in una nuova avventura professionale. Per ripartire, il musicista ha scelto la sfida del Grande Fratello Vip 4 che lo vedrà protagonista dall’8 gennaio 2020 su Canale 5 (data di partenza ufficiale del reality). Chissà se all’interno della Casa più spiata d’Italia troverà la donna che gli farà perdere la testa. Nel frattempo le corteggiatrici non mancano. Una in particolare lo starebbe tentando a più riprese. Trattasi di un’artista famosa, come ha riportato il magazine Chi nell’ultimo numero in uscita oggi mercoledì 18 dicembre 2019.

Pacifico non cede alle avances delle corteggiatrici

Pago, “dopo la rottura con Serena Enardu a Temptation Island Vip, è diventato oggetto del desiderio delle donne di ogni età. In particolare c’è un’artista famosa che ha messo gli occhi sul cantante”. Lo spiffero lo lancia Chi magazine, che offre anche qualche dettaglio della corte fatta al musicista: “Lo riempie di inviti galanti e messaggi affettuosi”. E lui? Come ha reagito? “Al momento, non cede”. Il cuore di Pacifico è quindi sgombro e al Grande Fratello Vip entrerà in totale libertà, a patto che in queste vacanze natalizie che anticipano il suo ingresso nel reality non scocchi qualche scintilla sentimentale.

Pago e Serena, le parole di Elga Enardu

Pacifico ha molto sofferto il naufragio della sua love story con Serena. Naufragio avvenuto in mondovisione. Tuttavia con l’ex Enardu i rapporti rimangono buoni. Certo il dolore per la fine di una relazione su cui è stato puntato tanto resta. D’altro canto stima e affetto reciproci non sembrano mancare da ambo le parti. La gemella di Serena, Elga, lo ha ribadito di recente, spendendo ottime parole per l’ex compagno della sorella.