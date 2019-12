Pago al GF Vip: parla Elga, la gemella di Serena. I fan mormorano

Pago al GF Vip, arrivano le dichiarazioni e il gesto di Elga Enardu, gemella di Serena: scatta la discussione

Nelle scorse ore Pago è stato protagonista a Verissimo con un’intervista in cui è tornato a parlare dell’ex Serena Enardu, con la quale ha troncato il rapporto sentimentale dopo la tribolata partecipazione a Temptation Island Vip 2. Non solo: innanzi a Silvia Toffanin, il musicista ha annunciato che sarà uno dei prossimi concorrenti del Grande Fratello Vip. Sulla questione ha detto la sua Elga Enardu, gemella dell’ex fidanzata di Pago. In particolare la donna ha speso parole di elogio per lui spiegando in quali rapporti sono rimasti. Inoltre, un suo gesto social, sempre a favore di Pacifico, ha fatto discutere.

“Ho sempre avuto stima di Pago, non avrei motivo di non averne ora”

“Certo che ho visto l’intervista, non me la sarei persa per nessuna ragione al mondo e sono felicissima intanto per quello che ho sentito e soprattutto per la sua partecipazione al GF Vip, avrò veramente piacere di vedere il reality quest’anno, in bocca al lupo Paci”, ha dichiarato Elga ai propri fan di Instagram, commentando la partecipazione di Pacifico al prossimo GF Vip. A chi le ha chiesto se pensa che il musicista possa trionfare nel reality, ha replicato: “Glielo auguro e sono convinta che sia veramente un partecipante candidato per la vittoria. E poi gli auguro Sanremo.” Spazio quindi al rapporto che condivide oggi con lui: “Ho sempre avuto stima di Pago, non avrei motivo di non averne ora. E soprattutto è un sentimento reciproco… Certo che ci manca. Anzi il fatto della sua assenza ha evidenziato l’importanza che aveva all’interno della nostra famiglia. Però ci sentiamo tranquillamente.”

Elga e quel cuoricino per Pago che fa discutere

Elga, nelle scorse ore, ha anche piazzato un bel cuoricino rosso per Pago sotto al post Instagram in cui il cantante ha dato ufficialmente la notizia della sua partecipazione al Grande Fratello Vip 4. Il gesto ha provocato una discussione. Alcuni utenti non lo hanno visto di buon occhio, ricordando che durante Temptation Island Vip, Elga ha sempre sostenuto apertamente la gemella Serena. Opportuno però ricordare che Elga non ha mai avuto parole critiche per il musicista ma solo di vicinanza alla sorella.