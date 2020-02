Pago, la ‘mossa’ dopo l’attacco di Testi. La Alberti: “Ha stupito anche me”

Pago risponde all’attacco di Fabio Testi al Grande Fratello Vip: stupita anche Barbara Alberti

Fabio Testi ha duramente criticato Pago e Serena al Grande Fratello Vip, i quali hanno costruito la famosa capanna all’interno della Casa. La coppia ha scelto di trascorrere alcuni momenti di privacy, non facendosi riprendere dalle telecamere. A commentare questa loro decisione ci ha pensato Testi, il quale ha commentato negativamente il tutto. Nel corso della puntata in diretta d lunedì scorso, Pago e Serena hanno potuto ascoltare le parole del coinquilino, attraverso un filmato mandato in onda da Alfonso Signorini. In particolare, l’attore aveva definito i due concorrenti ‘ridicoli’ e nella serata di ieri il cantante si è detto pronto ad agire contro Fabio, utilizzando ovviamente il gioco. Parlando nel salotto con Paolo Ciavarro e Barbara Alberti, Pacifico ha dunque ricordato i commenti negativi ricevuti da Testi sul suo rapporto con la Enardu all’interno della Casa.

Pago contro Fabio Testi dopo le critiche al GF Vip: Barbara cerca di difendere l’attore, ma ammette di essere rimasta stupita

“Lui ha fatto quella battuta, io accetto tutto ma non c’è bisogno di rimangiarsela, può scappare ma non serve giustificarsi”, ha dichiarato nella serata di ieri Pago parlando di Testi. Al Grande Fratello Vip, i rapporti tra i coinquilini continua a incrinarsi sempre di più. A prendere le difese di Fabio ci ha pensato, però, la Alberti: “Ha fatto una battuta di cattivo gusto, ma non voleva dire qualcosa contro di voi”. Barbara ha poi continuato il suo discorso dicendosi, allo stesso tempo, stupita per la battuta fatta dall’attore: “Però ammetto che ha lasciato stupita anche me”. Dunque, a essere rimasto stupito di fronte alla battuta fatta da Testi non è solo lo stesso Pago, ma anche la Alberti, sebbene cerchi di difenderlo. Ed ecco che il cantante ha poi svelato come risponderà alle dure critiche del coinquilino.

Pago pronto ad ‘agire’ contro Fabio Testi nelle prossime puntate del GF Vip

“Ho capito perfettamente infatti non me la sono presa, sono un tipo tranquillo, però qua dentro potrebbe diventare un motivo per mandarlo in Nomination”, ha confessato Pago. Dunque, il cantante è deciso a dare il suo voto proprio a Testi nel corso delle prossime puntate. E a noi non resta che attendere per scoprire cosa accadrà tra i due gieffini.