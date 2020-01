Signorini mette in guardia su Pago e Clizia Incorvaia: “Sguardi complici”

Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini, cosa ha detto su Pago e Clizia Incorvaia

Alfonso Signorini, per la prima volta alla conduzione di Grande Fratello Vip, è intervenuto a Casa Chi, il programma online del suo settimanale, per parlare e spettegolare su questa nuova edizione e sui suoi concorrenti. Molto contento del cast che è riuscito a radunare, il presentatore ha cercato di spiegare il suo punto di vista su Pago e Clizia Incorvaia. Secondo lui, infatti, tra i due potrebbe nascere qualcosa, sempre se in Casa non riesca ad entrare Serena Enardu. La prima puntata del reality, infatti, si è conclusa con l’apertura del televoto per l’entrata o l’esclusione dell’ex compagna del cantante. L’esito lo sapremo venerdì 10 gennaio, quando andrà in onda la seconda puntata. Per ora, comunque, Signorini è sicuro: “Teniamo d’occhio Pago e la Incorvaia“.

Pago e Clizia Incorvaia: nascerà questa nuova coppia in Casa?

Signorini ha un fiuto incredibile per il gossip ma chissà se questa volta ha ragione. Tanto Pago quanto Clizia Incorvaia hanno tenuto banco la scorsa estate con le rispettive storie d’amore: mentre il primo metteva fine alla relazione con la Enardu a Temptation Island Vip, l’influencer, ex di Sarcina, ha creato un vero caso con il presunto tradimento con Riccardo Scamarcio. “Clizia e Pago, potrebbero darci grandi soddisfazioni“, spiega ancora il conduttore, intervenuto in collegamento telefonico con Casa Chi, con Raffaello Tonon e Luca Onestini. “Stavo guardando poco fa e vi dico che ho trovato degli sguardi abbastanza complici. C’è stata addirittura una carezza di Pago a Clizia che è molto interessante“.

Pago e Serena Enardu torneranno insieme? Lei è ancora innamorata

I sentimenti non si posso annullare di colpo, e Serena e Pago lo sanno bene. Entrambi infatti sembrano non aver superato le emozioni della rottura e di provare ancora molto per l’altro. Anzi, nel pomeriggio è arrivata la conferma: “A lei manco ed è ancora innamorata. Almeno questo sta facendo capire“, ha spiegato il cantante a Paola Di Benedetto.