Pago all’Isola dei Famosi 2021? La risposta del cantante

Pago andrà all’Isola dei Famosi 2021? In questi giorni è circolata la notizia sulla sua presunta partecipazione al programma di Canale 5. Non sarebbe di certo la prima volta che Pacifico Settembre approda in un reality. Lo scorso anno i telespettatori l’hanno potuto ritrovare sul piccolo schermo durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip. Prima ancora di affrontare questo percorso, ha preso parte a Temptation Island Vip, insieme all’ex fidanzata Serena Enardu. Ora si ritrova a essere un grande protagonista della nuova edizione di Tale e quale show. Al momento, Pago si sta concentrando sulla sua vita professionale, mostrando tutto il suo talento di cantante. In particolare, il pubblico ha applaudito alla sua imitazione di Fabrizio Moro, con il brano Portami via, attraverso cui ha vinto la terza puntata. In una nuova intervista su SuperGuida TV, Pago ha scelto di parlare di questa esperienza, ma anche della sua presunta partecipazione all’Isola dei Famosi. Come si poteva già immaginare, Pacifico Settembre oggi non ha intenzione di rinunciare a nulla ed è pronto a mettersi in gioco!

Pago pronto all’Isola dei Famosi 2020? La risposta del cantante accende le speranze

L’esperienza di Pago a Tale e quale show sta procedendo nel migliore dei modi. Il cantante è riuscito a sorprendere tutti con le sue esibizioni, ma ora i telespettatori sono curiosi di scoprire cosa ha intenzione di fare nel suo futuro. Sicuramente i fan sperano di poter continuare a vederlo sul piccolo schermo. Per tale motivo, gira la voce che Pago sia pronto ad approdare all’Isola dei Famosi! Nella sua intervista, il cantante ci tiene a precisare di non essere a conoscenza di questa notizia. Ridendo, ammette che gli era sfuggita. Dopo di che, confessa di non saperne nulla. Inoltre, Pacifico dichiara di non essere ancora stato contattato da nessuno per prendere parte al reality. Ed ecco che accende le speranze dei fan: “Posso però dire che sarebbe una bella avventura“. Con queste parole, Pago fa intendere che approderebbe in Honduras con felicità! Non è arrivata ancora alcuna proposta, ma se dovesse arrivare non rifiuterebbe.

Pago all’Isola dei Famosi 2021, i fan ci sperano: intanto, il cantante pensa al Festival di Sanremo

Pago accetterebbe di prendere parte a un’avventura del genere. Nel frattempo, pensando alla sua carriera di cantante, Pacifico si dice pronto anche al Festival di Sanremo! Ebbene, lui stesso conferma di averci pensato più di una volta a questa possibilità. Ora non resta che attendere per scoprire quale sarà la prossima esperienza televisiva di Pago!