Inarrestabile il percorso di Pago a Tale e Quale Show. Dopo la terza puntata e l’imitazione di Fabrizio Moro il cantante sardo si è aggiudicato anche la vittoria della quarta serata dell’edizione 2020. Pacifico Settembre – questo il vero nome di Pago – ha messo tutti d’accordo con la sua imitazione di Tony Hadley, il frontman degli Spandau Ballet. Una performance convincente, che ha evidenziato ancora una volta il talento dell’ex fidanzato di Serena Enardu (video in basso). In seguito alla partecipazione a Temptation Island Vip e Grande Fratello Vip erano molti i dubbi e i pregiudizi su Pago ma il diretto interessato ha messo a tacere le malelingue e i criticoni grazie al suo lavoro artistico. Non a caso in una recente intervista Pacifico ha ammesso di essere molto felice di questa avventura alla corte di Carlo Conti. Un programma dove può finalmente cantare, senza gossip e inciuci vari, e dove si sente perfettamente a suo agio. Molto bene anche Virginio: l’ex vincitore di Amici non ha vinto la serata per un soffio. 61 punti per Pago, 59 per Virginio.

Video Pago imitazione Tony Hadley

#taleequaleshow ???? Pago ↔ Tony Hadley#taleequaleshow Gepostet von Tale e Quale Show am Freitag, 9. Oktober 2020

Quarta puntata Tale e Quale Show 2020: chi ha vinto, la classifica completa

Quarto giurato della quarta puntata di Tale e Quale Show 2020 Luca Argentero, invitato da Carlo Conti per promuovere il ritorno della fiction Doc-Nelle tue mani.

Di seguito la classifica completa della quarta puntata di Tale e Quale Show 2020:

1. Pago – Tony Hadley

2. Virginio – Giuliano Sangiorgi

3. Giulia Sol – Christina Aguilera

4. Francesca Manzini – Loredana Bertè

5. Barbara Cola – Mina

6. Sergio Muniz – Miguel Bosè

7. Carolina Rey – Malika Ayane

8. Luca Ward – Fred Buongusto

9. Francesco Paolantoni – Tom Jones

10. Carmen Russo – Sheila B. Devotion

Le esibizioni della quinta puntata di Tale e Quale Show 2020

Ecco chi dovranno imitare i 10 cantanti in gara nella quinta puntata in onda su Rai Uno il prossimo venerdì 15 ottobre:

Sergio Muniz – Cat Stevens

Barbara Cola – Albano

Giulia Sol – Alessandra Amoroso

Luca Ward – Amanda Lear

Francesco Paolantoni – Tony Dallara

Carolina Rey – Gaia

Pago – Rino Gaetano

Francesca Manzini – Jennifer Lopez

Virginio – Mango

Carmen Russo – Sophia Loren