Pago sta lasciando il segno a Tale e Quale Show 2020. Sono lontani i tempi di Temptation Island Vip e Grande Fratello Vip: Pacifico Settembre, questo il vero nome del cantante, sta facendo chiacchierare solo ed esclusivamente per la sua bravura. Ci ha visto lungo il padrone di casa Carlo Conti, che ha scelto l’interprete sardo per regalargli una nuova opportunità. Dopo un break dal mondo della musica, Pacifico è finito al centro della scena solo ed esclusivamente per la sua tormentata storia d’amore con Serena Enardu. Da qui la volontà di Conti – che ha subito compreso il talento di Pago – di poter regalare al 47enne una chance unica e preziosa. Una chance che il diretto interessato non sta sprecando: settimana dopo settimana sta lasciando tutti senza parole con le sue imitazioni pressoché perfette.

Perché Carlo Conti ha fortemente voluto Pago a Tale e Quale Show 2020

“Pago? Di lui nell’ultimo anno si è parlato molto per la sua vita privata, ma non tutti ricordano che lui è, prima di tutto, un grande artista, con alle spalle una lunga gavetta. E io vorrei dargli l’opportunità di essere apprezzato per il suo mestiere e la sua voce”, ha dichiarato Carlo Conti alla vigilia della decima edizione di Tale e Quale Show. Una scelta compiuta anche per distaccare Pacifico Settembre dalla coppia che formava con Serena Enardu e dimostrare altro. Detto fatto: Pago non ha tradito le aspettative di Carlo ed è indubbiamente uno dei concorrenti più forti di questa edizione. Una scommessa vinta che ha ricevuto pure il plauso di Serena, che non si perde una puntata di Tale e Quale. L’ex tronista di Uomini e Donne è rimasta in buoni rapporti con l’ex fidanzato. Gli scontri del passato sono stati archiviati: tra i due c’è una bella amicizia e in futuro potrebbe esserci un nuovo ritorno di fiamma. È stato lo stesso Pago a ribadire che “nella vita mai dire mai”…

Pago oggi: l’amicizia ritrovata con Serena Enardu e il nuovo progetto musicale

Pago e Serena Enardu oggi hanno ristabilito un legame affettuoso: quando possono si sentono o si vedono. Pacifico Settembre ha però deciso di non parlare più pubblicamente della sua vita privata. Vuole far discutere per la sua carriera che, tra qualche mese, potrebbe condurlo sul palco dell’Ariston. Non è infatti da escludere una partecipazione di Pago al prossimo Festival di Sanremo 2021. Nel frattempo è uscito un nuovo progetto musicale: Pago ha collaborato con Sblasting, il gruppo artistico senza volto, prestando la sua voce alla canzone Profumi di…

Pago e la canzone Profumi di…: il progetto con il gruppo Sblasting

Per dare maggior risalto a questa scelta concettuale gli Sblasting coinvolgono nella loro musica volti molto noti nel panorama italiano, senza svelare inizialmente la loro vera identità. Primo artista a partecipare è Pago, che ha prestato con grande entusiasmo la sua voce e la sua immagine al singolo Profumi di… Un brano dal ritmo coinvolgente, con un mix di sonorità latine e anni ‘90. Ad accompagnarlo un video che rappresenta il mood passionale della canzone e in cui è protagonista la parrucca fucsia, che è il simbolo distintivo del progetto (guarda più in basso).