Pagellone tv: Venier mielosa 1, ‘finto’ Temptation 0, ‘Divina’ umile 8

Altro buco nell’acqua per “Telemeloni”. La novità di Rai 2 Se mi lasci non vale, sorta di Temptation Island (molto più brutto naturalmente) condotto da Luca Barbareschi, nella puntata di esordio ha intrattenuto 321.000 spettatori pari all’1.82% di share. Vero che il secondo canale della tv pubblica è disastrato, ma è anche vero che se ci sono idee originali e organizzate qualcosa si può fare. L’esempio più eclatante è Fiorello con VivaRai2, ma anche Lo Spaesato di Mammucari non è andato male. “L’operazione Barbareschi” è invece un qualcosa di poco digeribile. Altro fiasco, voto o!

Sonia Bruganelli intervistata a Domenica In da Mara Venier. Quasi una sorta di ‘santificazione’ dell’ex signora Bonolis: l’intero faccia a faccia è stato infarcito di retorica buonista, consolatoria e giustificatoria. Nessuna domanda scomoda, solo compiacenza reciproca e ‘miele’ egoriferito. Voto 1!

Shaila Gatta, protagonista del GF, è volata in Spagna con Lorenzo Spolverato ed è scoppiata la passione. By bye Javier. L’ex velina di Striscia la Notizia riesce a fare tutto il contrario di quel che dice. Incoerenza al potere, voto 2!

Selvaggia Lucarelli ha confermato l’indiscrezione relativa alla volontà di Sonia Bruganelli di voler prendere il suo posto in giuria a Ballando con le Stelle. In un articolo sul suo blog, ha spiegato dettagliatamente cosa è successo. Per farla breve, dopo l’edizione 2022, la giornalista ha scaz**to con la produzione. L’ex di Bonolis, tramite un lavoro di influenze e pressioni alla dirigenza Rai, ha tentato di inserirsi. Le è andata male. Non l’hanno voluta e Selvaggia è tornata al suo posto. Si ricorda che la signora Bruganelli è quella che per anni ha detto che non era il suo obbiettivo apparire in tv e che voleva lasciare spazio ai giovani per tornare a lavorare dietro le quinte come produttrice. Poi si scopre che in tv ci vuole stare eccome. Per lei è sempre attuale la favoletta della volpe e dell’uva. Quando arriva all’uva, quest’ultima è prelibata; quando non ci arriva non è buona. AAA cercasi coerenza, voto 3!

Esordio su quella disgraziata rete di Rai Due per La porta magica, nuovo programma factual condotto da Andrea Delogu. Ascolti della prima settimana oscillanti tra il 2% e 3% di share, non proprio numeri entusiasmanti. D’altra parte di trasmissioni del genere se ne sono viste a bizzeffe. Delogu, che è brava, cerca di salvare il salvabile. Ma da salvare non c’è un granché. Voto 4!

Quel diavolaccio di Francesca Fagnani è riuscita ad ingaggiare per la nuova stagione di Belve quel simpaticone di Andrea Giambruno. Tutti lo volevano intervistare, lei ce l’ha fatta ad averlo. Colpaccio, voto 7!

A Ballando con le Stelle c’è chi sta facendo i salti mortali per mettersi in mostra continuando a sciorinare i propri trascorsi carrieristici. Poi c’è Federica Pellegrini, conosciuta in ogni angolo del globo, che fa il suo, è educata, umile e non fa caciare imbarazzanti. Low profile, voto 8!

Temptation Island ha chiuso la seconda stagione dell’anno. Solito rullo compressore per quel che riguarda gli ascolti. Tutto è di nuovo filato liscio. Mica semplice riconfermarsi ogni volta. Voto 9!