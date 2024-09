Pagellone tv: Luzzi e Toffanin pietistiche 1, Milly e Maria avvedute 7

Ennesima ospitata a Verissimo di Paola Caruso per raccontare i suoi drammi familiari. Va ricordato che la showgirl è da anni che va ospite in tv a versare lacrime e spiegare tutti i suoi fatti: tutto iniziò nei salotti di Barbara d’Urso. Ora è il turno di Silvia Toffanin. Qual è il senso di averla in studio ogni due/tre mesi e vederla piangere nel descrivere la situazione clinica di suo figlio, un minorenne di soli 5 anni? Così si fa “Tv del dolore”. Toffanin e Verissimo voto 1!

Beatrice Luzzi ha lanciato una nuova pratica: pronunciare in pubblico le condoglianze ‘preventive’. Così l’opinionista al GF, in diretta su Canale 5: “Voglio salutare la mia ex suocera che ci sta lasciando tutti, in queste ore se ne andrà e non potendo essere lì per l’ultimo saluto, lo faccio da qui. Ciao Laura“. Capito a che punto siamo? Si omaggiano le persone ancor prima che siano morte. Voto 1!

Il GF è finito, con gli ascolti, sotto la soglia dei 2 milioni. Il format è usurato, inoltre si è voluto togliere il trash al reality che sarebbe come togliere la crema a un bignè. Risultato? Che barba, che noia! Voto 3!

Discovery sperava che Amadeus ripetesse il miracolo fatto da Fabio Fazio, ossia travasare milioni di utenti dalla Rai al Nove. Non è stato così e non lo sarà nemmeno in futuro. Certo può darsi che i numeri di Chissà chi è? e altri show affidati all’ex direttore artistico di Sanremo miglioreranno (non è nemmeno detto), ma di certo non avverrà ciò che è accaduto con Che Tempo Che Fa, che ha conservato i 2 milioni di spettatori che otteneva in Rai. I motivi sono molteplici, qui ne snoccioliamo uno, il più importante: Fazio è fortemente identitario (solo lui sa fare determinate cose e portare determinati ospiti, nessun altro in tv), Amadeus è un mostro di bravura ma non identitario come il collega. Quindi niente miracolo e questo era pure prevedibile. Però è anche vero che ci si aspettava dati un po’ più alti. Debutto con il freno a mano tirato, voto 4!

Uomini e Donne, Amici e Ballando con le Stelle accomunati dal fatto che le loro due guide, cioè Maria De Filippi e Milly Carlucci, hanno cambiato poco. Se una cosa funziona, inutile stravolgerla. E infatti le due regine della tv italiana sono tornate in onda senza rivoluzionare alcunché. Voto 6,5.

Al via TvTalk senza Massimo Bernardini. Mia Ceran se l’è cavata piuttosto bene ed è apparsa meno ingessata del solito. Buona la prima, voto 6,5.

In settimana ha tenuto banco la polemica relativa alla decisione di Pomeriggio 5 di mandare in onda il servizio del giornalista Fabio Giuffrida; servizio in cui Lorenzo Carbone ha confessato innanzi alle telecamere del talk di aver ucciso sua madre. Lo scoop è stato da pugno nello stomaco. Myrta Merlino ha difeso l’operato del suo programma, spiegando che la notizia è stata data tempestivamente e che immediatamente sono state avvertite le forze dell’ordine. Tutto vero: si aggiunga che Giuffrida, raccogliendo la confessione dell’omicida, ha avuto un atteggiamento congruo. Nessun sensazionalismo o atteggiamento fuori dalle righe anche nello studio della trasmissione. Dunque bravi tutti, voto 7!