Pomeriggio 5, uccide la madre e confessa in diretta: è bufera

Nella puntata di Pomeriggio 5 andata in onda oggi, lunedì 23 settembre, è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato. Durante la diretta, Myrta Merlino ha trattato un recente caso di cronaca: il ritrovamento del corpo senza vita di Loretta Levrini, un’anziana di 80 anni, avvenuto ieri pomeriggio, domenica 22 settembre, nel suo appartamento a Spezzano di Fiorano, in provincia di Modena. A fare la tragica scoperta è stata la figlia, che si era recata a farle visita. Sul corpo della donna, è stato possibile notare dei segni che hanno subito fatto pensare ad una morte violenta. Secondo gli inquirenti, infatti, Loretta sarebbe stata strangolata con un laccio.

Il primo sospettato è stato il figlio Lorenzo, con cui Loretta viveva e con il quale aveva un rapporto quasi simbiotico. Secondo quanto dichiarato dagli abitanti del paese, madre e figlio apparivano come persone schive, ma legate da un rapporto molto stretto. L’ultima persona ad aver visto Lorenzo è stato un pizzaiolo, che ha dichiarato di averlo visto tranquillo e senza alcun segno che potesse destare preoccupazione. Dopo l’omicidio, l’uomo ha cercato di far perdere le sue tracce, confessando poi di essersi allontanato subito dopo la morte della madre e di essere andato a Pavullo nel Frignano, un paese a circa 40 minuti di distanza. Tuttavia, meno di 24 ore dopo, è tornato a casa, portando il caso ad una svolta inattesa, con l’intervento di Pomeriggio 5.

Durante la puntata, Lorenzo ha confessato alle telecamere di Pomeriggio 5 di aver strangolato la madre. L’ammissione è avvenuta proprio mentre la Polizia era ancora alla sua ricerca, non sapendo che l’uomo era già tornato a Spezzano di Fiorano. Improvvisamente, Lorenzo ha avvistato l’inviato del programma, presente sul posto per un servizio sul caso, e si è avvicinato a lui, ammettendo l’omicidio della madre. Ecco quanto raccontato dal giornalista:

Ti racconto quello che è successo alle tre e mezza del pomeriggio. Eravamo qua e la Polizia stava cercando un uomo. A un certo punto mi si avvicina un signore, tutto sudato, in apparente stato confusionale e mi dice ‘sono Lorenzo, il signore che state cercando’. Ed è in questo momento che inizia a piangere sudando freddo. Io con discrezione gli ho chiesto cosa fosse successo e lui ci ha risposto che sì, la madre, l’aveva uccisa lui.

Anziana uccisa in casa nel Modenese Il figlio confessa davanti alle telecamere di #Pomeriggio5 pic.twitter.com/KlEC6il3fA — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) September 23, 2024

Dopodiché, è stata mandata in onda la confessione dell’uomo, che piangendo ha detto: “Mia madre era tra la demenza e l’Alzheimer e a volte diceva cose che non… Non ce la facevo più”. Al che, i cronisti l’hanno invitato a chiamare i carabinieri, richiesta alla quale ha immediatamente acconsentito.

Donna uccisa in casa a Spezzano di Fiorano Il figlio confessa davanti alle telecamere di #Pomeriggio5 pic.twitter.com/3pqhKjfQsy — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) September 23, 2024

La decisione di trasmettere un servizio del genere ha scatenato una valanga di critiche da parte del pubblico, che lo ha definito inaccettabile e fuori contesto. In particolare, le domande del giornalista, che incalzava Lorenzo con diverse domande sulla vicenda, hanno lasciato molti indignati. Diversi telespettatori sostengono persino che il programma non avrebbe rispettato il lavoro degli inquirenti, continuando l’intervista anziché avvertire subito i carabinieri. A questo punto, la polemica sta assumendo proporzioni così grandi, tanto che in tanti si domandano se Myrta Merlino dovrà affrontare conseguenze serie per aver consentito che tutto ciò andasse in onda.