Pagellone tv: GF no sense 0, “Ilary” 4, Liorni 7, Maria caterpillar 9

Il Grande Fratello sta diventando un qualcosa di indescrivibile, senza senso. Voto sotto zero a tutti e tutto. Alla conduzione di Signorini che imperterrito alterna discorsi moraleggianti a mosse alla ‘Squid game’ per tentare di risollevare gli ascolti, a chi vi prende parte e poi si lascia ‘stritolare’ dai magheggi degli autori (pronto, non avete ancora capito come funziona? Jessica Morlacchi? Inutili le lamentele ora, pure i sassi sanno come sia portato avanti il GF ‘signoriniano), ai teatrini imbarazzanti di personaggi senza né arte né parte. Non si salva più nulla.

Io Canto Senior, prodotto sulla falsariga di The Voice Senior, è una brutta copia di quest’ultimo. Non è identico, ma a quel tipo di canovaccio si rifà. Il fatto è che c’è meno ritmo, una giuria decisamente meno convincente di quella arruolata da Antonella Clerici e poco ‘pathos’. Gerry Scotti fa Gerry Scotti, ma nemmeno lui può fare miracoli. Non a caso il pubblico non ha dato una risposta soddisfacente: 2.205.000 spettatori con il 15.8% di share. ‘Copiare’ non è mai una buona idea, voto 4!

L’attesa serie tv “Ilary” è sbarcata su Netflix. Il prodotto ha un montaggio accattivante, Ilary Blasi è simpatica e qualche vip subentrata nella storia, come ad esempio Michelle Hunziker, dà un tocco di curiosità in più. Fine dei fattori positivi. Se vi interessa la vita patinata della Blasi, guardate la serie. Altrimenti andate oltre, non ci si perde nulla. Voto 4!

Dalla Strada al Palco in versione di Rai Uno merita la sufficienza. Senza dubbio promossi i due conduttori, Nek e Bianca Guaccero, affiatati e sinergici. Per il resto il programma ha una fattura ‘artigianale’ e non deborda nel volere stupire. Il rischio è quello della monotonia, ma tutto sommato si lascia guardare piacevolmente. Voto 6!

Buona la prima per il ‘redivivo’ Ora o mai più, sorta di spettacolo musicale in salsa talent show vip. Il programma è ben costruito e Marco Liorni è come al solito gentile ma non stucchevole, pacato ma non ‘camomilloso’, senza dubbio professionale. Coraggiosa anche la scelta di accettare lo scontro impossibile da vincere con C’è posta per te al sabato sera. Alla fine, nella prima puntata, lo show di rai Uno ha avuto 2.693.000 spettatori pari al 18.2% di share. Non male, voto 7!

C’è posta per te è tornato in onda e come al solito ha funzionato meravigliosamente. Ormai Maria De Filippi va con il pilota automatico e è sempre in modalità ‘caterpillar‘. Il pubblico ha apprezzato: quasi 5 milioni di utenti e il 31.3% di share. Chapeau a ‘Queen Mary’ per l’ennesima volta, voto 9!