Pagellone tv: d’Urso ‘orfana’ 2, Venier ‘tedio’ 3, Conti e Maria ‘top’

Barbara d’Urso ha trascorso l’estate a far intendere che sarebbe tornata in tv da protagonista, con tanto di post ‘auto promozionali’. Morale della favola? Non è stata ingaggiata da nessuno, nemmeno da Discovery che ha presentato i palinsesti lo scorso lunedì. ‘Barbarella’ orfana di show per il secondo anno consecutivo. Non una colpa, ma magari potrebbe evitare di lasciar credere che ci siano grandi progetti in vista per lei perché, poi, quando si resta con il cerino in mano, la figuraccia è inevitabile. Voto 2 alla comunicazione!

Domenica In è tornato in onda con un debutto indigeribile. Oltre un’ora di intervista a Renzo Arbore che ha raccontato cose trite e ritrite (e che altro deve dire pover’uomo? Ovviamente la ‘colpa è di chi lo invita), un bagliore di emozione con Cocciante e poi il vuoto e la noia. Ovviamente gli ascolti sono stati tiepidissimi. Inevitabile che qualcuno abbia cambiato canale. Serve una qualche novità, altrimenti i dati Auditel rischiano di colare a picco. Tedio e tepore, voto 3!

Teo Mammucari ha fortemente voluto e ottenuto un programma tutto suo. Rai Due gli ha dato l’opportunità di essere protagonista de Lo Spaesato. La prima puntata non ha convinto: si sperava di rivedere il Mammucari mattatore assoluto come ai tempi di Libero. Il docu-reality, perché di questo si tratta, dà invece l’idea di una trasmissione che lo imbriglia e che è troppo scritta. Aspettative disattese, voto 5!

Al via il Grande Fratello che, sorprendentemente, sembra essere partito meglio delle ultime due stagioni le cui edizioni sono state tutt’altro che memorabili. La squalifica di Lino Giuliano per via di un commento omofobo è stata giustamente liquidata con rapidità (due anni fa probabilmente su un fatto simile Signorini & Co ci avrebbero marciato per un mesetto). Anche il cast promette bene e non sembrano esserci personaggi estremamente esagerati e poco credibili. Altra ‘arma’ nuova di zecca è l’avere come opinionista Beatrice Luzzi che sa il fatto suo e pare essere perfetta per il ruolo a differenza della soporifera Cesara Buonamici. Esordio da 6!

Il tanto atteso debutto di Amadeus sul Nove è avvenuto domenica 22 settembre. In access prime time Sebastiani si è presentato con Chissà chi è?, alias I Soliti Ignoti. Il format è noto e il conduttore ha cambiato poco. In prime time ‘Ama’ ha poi aperto le danze di Suzuki Musi Party. In questo caso ci si aspettava qualcosina in più. Nel complesso esordio senza particolari fuochi d’artificio. Giusto però non strafare. Voto 6,5!

Al via anche Tale e Quale show: il programma è rodato e Carlo Conti, saggiamente, ha cambiato poco (giustamente). Lo stesso discorso vale per Maria De Filippi con Tu sì que vales: nessuna modifica sostanziale alla trasmissione che continua a funzionare che è una meraviglia. Ennesimi colpi vincenti per Queen Mary e King Carlo, voto 7.

Temptation Island stellare: da incorniciare l’ultima puntata, quella della storia tossica tra Sara e Fabio. Tanti ridono e sfottono, pensando che quella coppia sia ‘trash’ e distante dal reale. Purtroppo è invece troppo ‘real’ e rappresenta perfettamente tantissimi legami sentimentali infarciti di maschilismo e machismo. Come diavolo Maria De Filippi riesca a trovare sempre le persone ‘giuste’ è un mistero. Temptation di nuovo sugli scudi, voto 8!