Ascolti tv 15/9: Venier, fiction, Fialdini, Toffanin… Tonfi e successi

Ascolti tv prime time di domenica 15 settembre 2024 – Ammiraglie ancora una volta non brillanti. Su Rai1 la prima puntata di Sempre al Tuo Fianco non sfonda: 2.436.000 spettatori pari al 15.6% di share. Leggermente peggiori i dati di Canale5: La Rosa della Vendetta ha avuto 2.317.000 spettatori con uno share del 15.1%.

La terza rete più vista è stata Rai3 che con Presadiretta ha radunato 1.056.000 utenti pari al 6.3%. Quindi Rete4: Zona Bianca ha informato 747.000 spettatori (6.1%). Appaiato Rai2 che con 9-1-1 ha convinto 669.000 persone (3.7%) e con 9-1-1: Lone Star 752.000 utenti (4.5%). Su Italia1, dati non entusiasmanti per Roberto Lipari in …E ho detto Tutto: 624.000 spettatori con il 4.2%. A chiudere Tv8 (The Karate Kid – La leggenda continua: 435.000 spettatori con il 3.1%.), La7 (Eden – Un Pianeta da Salvare: 387.000 spettatori e il 2.8%) e Nove (Little Big Italy: 395.000 spettatori e il 2.5%).

Access Prime Time e preserale: ascolti tv 15 settembre 2024

Solito dominio di Rai1 in access prime time e nel preserale. Affari Tuoi ha fatto giocare 4.456.000 spettatori (24.6%), mentre su Canale5 Paperissima Sprint ne ha raggiunti 2.781.000 (15.3%). Per Reazione a Catena 2.168.000 utenti pari al 17.5% nella prima parte e 3.014.000 spettatori pari al 20.3% nella seconda. Battuta La Ruota della Fortuna che ha intrattenuto 2.017.000 persone (17.4%) nella prima slot e 2.576.000 spettatori (18.1%) nella seconda.

Esordio tiepido di Domenica In

Debutto tutt’altro che sfavillante per Domenica In: 2.107.000 spettatori con il 17.4% nella prima parte e 1.754.000 spettatori con il 15.9% nella seconda parte (I Saluti di Mara a 1.726.000 e il 16.1%). Mara Venier paga il fatto di continuare a riproporre i soliti ospiti e le solite chiacchierate (oltre un’ora di intervista a Renzo Arbore è un qualcosa di decisamente esagerato). Nessuna novità degna di nota ravvisata nella prima puntata stagionale. A seguire Domenica In il ritorno di Da Noi… A Ruota Libera che ha avuto 1.379.000 spettatori con il 13.1%. Anche in questo caso esordio per nulla brillante.

Su Canale5 Beautiful ha convinto 1.957.000 spettatori pari al 15.3%; quindi Endless Love che ha catturato l’attenzione di 2.071.000 spettatori pari al 18.1%. A seguire Verissimo di Silvia Toffanin che ha registrato 1.790.000 spettatori pari al 17% nella prima parte e 1.883.000 spettatori pari al 17.8% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer. Vittoria netta su Francesca Fialdini.