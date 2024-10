Pagellone tv: Bruganelli 0, frittata Monteleone 1, GF noia 4, Fazio 8

Sonia Bruganelli travolta dalle critiche su tutti i fronti a Ballando con le Stelle. Selvaggia Lucarelli l’ha smontata in un amen dopo che ha provato a farsi compatire dicendo che sua figlia di 16 anni, guardandola da casa, potrebbe essere toccata dal trattamento che le viene riservato. Manco fosse in carcere o stesse subendo angherie inenarrabili. Ma poi proprio la Bruganelli frigna? Forse non ricorda le sue tuonate al Grande Fratello Vip quando era opinionista? E dov’è la sfrontatezza con cui spesso replica sui social? Troppo facile fare la ‘cattiva’ quando si è in una posizione di forza e fare invece la persona da commiserare quando si è in difficoltà. Eh no, non funziona così. A Ballando, a un certo punto, è pure riuscita a dire che ora che non sta più con Paolo Bonolis c’è chi non la considera più come prima. No, Bonolis non ci azzecca niente. Il ragionamento è semplice ed è racchiuso in un proverbio popolarissimo: chi semina vento, raccoglie tempesta. E basta frignare, voto 0!

Altro disastro di ‘Telemeloni’: L’altra Italia di Antonino Monteleone, nuovo talk show di Rai Due, è riuscito nell’impresa di esordire nelle prime due puntate sotto al 2% di share. Il programma ha poco o nulla di nuovo, inoltre va in onda al giovedì, contro PiazzaPulita di Formigli e Dritto e Rovescio di Del Debbio. Innanzi a un simile scenario era piuttosto scontato il flop. E adesso? Se non si migliora, con dati del genere, si chiude. Altra frittata della tv pubblica, voto 1!

Il Grande Fratello, che sta faticando a decollare su Canale 5, ha avuto la brillante idea di far entrare temporaneamente nella Casa Carmen Russo che è andata a far compagnia al maritino Enzo Paolo Turchi. Queste sarebbero le novità per dare una svolta? Che barba, che noia. AAA cercasi idee, voto 4!

C’era una volta Amici con cantanti davvero sconosciuti. Ora il talent di Maria De Filippi si è evoluto accogliendo diversi artisti non alle prime armi. E va bene. A lasciare un po’ perplessi invece sono gli ingaggi sempre più frequenti dei figli d’arte. Quest’anno siamo già a quota due: Ilan Muccino, figlio del regista Gabriele, e Chiamamifaro, figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori. Forse il programma, su tale questione, si sta facendo un po’ troppo prendere la mano, voto 5!

Che Tempo Che Fa è ripartito da dove aveva terminato: ottimi ascolti tv con uno share quasi al 10%. Oro colato per Nove. Fazio garanzia, voto 8!