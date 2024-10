GF 9, Clayton “provolone” con Carmen: Enzo Paolo fa una scenata

Una delle più classiche scenate di gelosia si è consumata poco fa tra le mura della Casa più spiata d’Italia: Enzo Paolo Turchi si è infatti letteralmente scagliato contro Clayton Norcross. Il marito di Carmen Russo si è mostrato evidentemente infastidito dal comportamento di Clayton che, ultimamente, pare aver avuto degli atteggiamenti “equivoci” nei confronti della moglie del coreografo, entrata nella Casa da poco.

In particolare, Enzo Paolo Turchi non avrebbe particolarmente apprezzato i grattini dietro la schiena che l’ex star di Beautiful avrebbe fatto alla moglie Carmen. Un gesto che il coreografo ha ritenuto del tutto inappropriato e che lo ha fatto scoppiare di gelosia. Tutto sotto gli occhi increduli dei telespettatori e di alcuni altri inquilini della Casa.

La sfuriata di Enzo Paolo Turchi

Mentre si trovavano in giardino a chiacchierare, Enzo Paolo ha approfittato della situazione di tranquillità per parlare con la moglie degli atteggiamenti poco consoni tenuti da Clayton in seguito al suo ingresso nella Casa. Fatto che ha portato il coreografo a chiedere alla moglie di tenersi lontano dall’attore. Insomma, si è trattato di una vera e propria sfuriata che ha dato modo ai telespettatori di percepire alla perfezione l’inquietudine di Enzo Paolo di fronte a quella situazione.

Il tutto, come anticipato, è successo sotto gli occhi di alcuni altri inquilini della Casa ma in particolare di Luca Calvani, che ha assistito al dialogo mentre cercava di rilassarsi un po’ al sole.

“Se tu lo chiami di continuo non va bene”, ha quindi esclamato Enzo Paolo parlando proprio con Carmen. “Dato che è una persona poco intelligente, ma molto poco intelligente, poi dopo c’ho io il problema, capito? Tu lo sai, io sono sanguigno, non riesco a guardare in faccia le persone e fingere. È una cosa che mi dà fastidio”, ha poi concluso, cercando di far capire alla moglie quanto questa situazione lo preoccupi e scateni la sua grande gelosia.

A quel punto Carmen ha cercato di calmarlo. Niente da fare però, perché il ballerino ha continuato per la sua strada, incurante delle rassicurazioni della moglie: “Esistono persone intelligenti, perché se io abbraccio Pamela, lei sa che è un abbraccio affettuoso. Se io invece ti accarezzo sulla schiena così, e mi vede tuo marito, allora […] Qua fanno i playboy”.

In tutto ciò anche Calvani ha cercato di calmare gli animi, ironizzando sulla situazione e affermando: “Clayton è un piacione degli anni ’90. Dovrebbe inorgoglirti che la guarda“. Anche in questo caso però il tentativo è stato vano perché Enzo Paolo, al solo sentire quelle parole, si è inalberato ancora di più, replicando con: “Non mi piace che la tocchi, e poi sottovaluta mia moglie”.

Perché Enzo Paolo è così geloso di Carmen

Alla sola visione di quelle imagini, le reazioni social del pubblico da casa sono state molteplici. C’è stato chi si è letteralmente scagliato contro Enzo Paolo e la sua scenata di gelosia, considerando il suo atteggiamento eccessivamente possessivo nei confronti di Carmen.

Altri invece hanno iniziato a chiedersi quale fosse il motivo di tanta gelosia da parte di Enzo Paolo, soprattutto dopo tanti anni di matrimonio con Carmen. La risposta può essere rintracciata nelle parole che lo stesso coreografo ha pronunciato nel corso dell’ultima puntata della trasmissione, quando Alfonso Signorini ha deciso di fare entrare per qualche giorno nella Casa la moglie di Enzo Paolo.

Enzo Paolo aveva infatti parlato del suo matrimonio e del fatto che, dopo tanti anni insieme e una figlia, lui e Carmen stessero passando un momento di crisi. Insomma, nonostante il ballerino abbia escluso categoricamente la possibilità che Carmen possa un giorno tradirlo, evidentemente il solo vedere al suo fianco un altro uomo che fa il “provolone” con lei, accende in lui nuove incertezze e paure.

Per finire, una grande fetta di pubblico ha accolto con grande ilarità il siparietto, rinnovando il loro apprezzamento verso questa coppia di ferro che, nonostante tutti e tutti, continua a dimostrarsi in mille modi diversi sostegno e amore.

Chissà a questo punto che cosa succederà quando arriverà il momento per Carmen di abbandonare la Casa e fare ritorno da Maria, la figlia nata dal matrimonio con Enzo Paolo. I fan sono infatti molto curiosi di scoprire come evolverà la situazione. In ogni caso è molto probabile che Alfonso nel corso della prossima puntata del reality, che andrà in onda lunedì 14 ottobre, prenderà la palla al balzo per parlare di questo argomento e chissà che non saltino fuori altri retroscena inediti.