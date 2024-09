Pagelle Venezia 81, finale: chi ha vinto tutto? | Uno è no comment

Ultima serata e ultimi look al Festival di Venezia 81. Siamo giunti al termine delle nostre pagelle degli outfit più belli della Mostra del Cinema 2024. Anche oggi sono state decine e decine le star che hanno sfilato sul red carpet sfoggiando abiti firmati dai migliori stilisti al mondo. Vediamo le pagelle del Festival di Venezia di oggi e scopriamo come se la sono cavata i vip più chiacchierati, tra Sveva Alviti, Stefano De Martino e tanti altri.

Stefano De Martino

Partiamo dal protagonista assoluto di oggi 7 settembre 2024, il nuovo conduttore di Affari Tuoi Stefano De Martino. Sui social tutti pazzi per lui, e in effetti non gli manca lo charme. Anche se ha scelto un look apparentemente banale con papillon nero e giacca e cravatta, ha saputo essere bello ed elegante come al solito. Stefano De Martino al Festival di Venezia 81 è la dimostrazione che per vincere non bisogna fare pazzie. Voto 9 e mezzo!

Sveva Alviti

Per la cerimonia dell’ultima sera del Festival di Venezia 81 non poteva mancare la madrina dell’evento, Sveva Alviti. Anche oggi ha fatto sognare tutti sul red carpet. Era partita un po’ male, ricordate? Nel corso dei giorni ha guadagnato punti, mostrando charme ed eleganza. Oggi 7 settembre si è presentata con un collier argento, uno splendido abito in paillette color crema e la chioma bionda sciolta. Se avesse raccolto i capelli sarebbe stata un nove. Voto 8.

Nanni Moretti

Attenzione, forse Nanni Moretti ha ricevuto un invito per una gita in campagna invece che al red carpet di Venezia 81. L’attore si è presentato vestito da “nonno” in vacanza con i nipotini, con una camicia a righe a tre quarti, un pantalone blu infossato dove non dovrebbe e una cintura nera. Per non commentare la barba e i capelli: nessuna cura dalla testa ai piedi. Incommentabile. Si apprezza sicuramente l’anticonformismo, ma così è troppo, non trovate? Voto 2 per pietà!

Sienna Miller

Come non vestirsi per un red carpet? Ce lo insegna Sienna Miller. L’attrice di Sogni di gloria deve essersi confusa come Nanni Moretti, anche se per quanto la riguarda pare abbia ricevuto un invito per una festa in costume sexy. Sienna Miller ha sfilato sul famoso tappeto rosso con un copricostume trasparente e bianco, stivali neri alti fino al ginocchio e una mutanda a mo’ di pannolone. A completare il disastro una cintura con la firma “Chloè”. Lei è bellissima, perchè mortificarsi così? Voto 4.