Pagelle tv: putiferio UeD 1, Fedez fiacco 3, Milly e Clerici sugli scudi

Nuovo scandalo a Uomini e Donne: Michele Longobardi è stato cacciato. Il tronista è stato scoperto a chattare con le corteggiatrici con un profilo falso, violando il regolamento dello show. Non solo: aveva pure una storia clandestina con Alessandra, volto già noto del programma visto che fu la scelta di Luca Daffrè. Voto 1 al giovanotto e voto 1 pure a Uomini e Donne (forse sarebbe il caso di mettere in campo maggiori controlli quando si tratta di affidare i troni).

Teo Mammucari ha annunciato il ritiro dalle scene temporaneamente dopo la figuraccia a Belve. Non prima però di aver sostenuto che Francesca Fagnani abbia montato ad hoc i suoi “vaffa”. Peccato che un video lo abbia smentito pure su tale dinamica. Uno scivolone dietro l’altro, voto 2 al comico romano. Che ben venga la pausa!

Fedez è apparso confuso, fiacco e frastornato a Sarà Sanremo. Quella vecchia volpe di Selvaggia Lucarelli ha fatto notare che quando il rapper sbarca sulla tv generalista, a volte, si mostra scombussolato. Secondo la giornalista è tutta una tattica volta al vittimismo e usata per attirare su di sé l’attenzione. In effetti è un po’ strana la faccenda: il cantante spesso sui suoi profili social si immortala a fare festa e in forma. Poi tac, sulla Rai si palesa in stato confusionale: il bello è anche quel che è accaduto dopo. Fedez ha tranquillizzato tutti dicendo che ha avuto qualche problema su “cose relazionali” che vuol dire tutto e niente. Se una persona ci tiene per davvero a spiegare la propria situazione, lo fa in modo chiaro. L’artista milanese, invece, come è solito fare, mescola le carte a suo piacimento. Dannato hype! Il giochino, però, è bello quando dura poco. Voto 3 all’intera faccenda!

Selvaggia Lucarelli affiancherà Alessandro Cattelan alla conduzione del Dopofestival. A confermarlo è stato lo stesso conduttore. “È intelligente, brillante, ha il commento veloce e ficcante. Le ho chiesto di stare con me al Dopofestival e lei ha accettato“, ha spiegato l’ex timoniere di X Factor, aggiungendo di aver pensato alla giornalista prima che venisse diramato il cast dei big. La Lucarelli è un personaggio divisivo, la scelta di Cattelan è coraggiosa. Voto all’idea 7!

Ballando con le Stelle ha chiuso i battenti ottenendo ottimi riscontri su tutti i fronti, andando forte negli ascolti tv e anche per quel che riguarda le interazioni social. Come spesso capitato negli ultimi anni, sono piovute critiche da parte di coloro che ritengono che lo show ormai si regga per lo più sulle polemiche. Al di là dei gusti personali, in tv contano i numeri e Milly Carlucci ha dimostrato ancora una volta di essere sempre sul pezzo e di saperci fare. Voto 8 all’intera edizione!

Altro progetto riuscito su Rai Uno è stato The Voice Kids. Il programma funziona che è una meraviglia. Antonella Clerici ha fatto benissimo il suo senza strafare, la giuria rodata non ha commesso alcun errore, il cast è stato ottimo. La finale ha avuto 3.716.000 spettatori pari al 24.9% di share. Altro pregio del programma è che non è mai scaduto in atteggiamenti stomachevoli e sdolcinati, a differenza di Io Canto Generation. Voto 9!