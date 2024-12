Ascolti Tv 20/12: Clerici e De Martino al top, meno Il Patriarca: i dati

Il 20 dicembre 2024 è stata una serata ricca di emozioni in tv. The Voice Kids ha chiuso l’edizione con la vittoria di Melissa Memeti, attirando al piccolo schermo un numero molto alto di telespettatori. Stefano De Martino continua a oltrepassare la coppia di conduttori Striscia La Notizia, invece, Amadeus con Chissà chi è resta in bilico, senza mai superare il limbo. Ancora una volta Mamma Rai ha ottenuto un successo strepitoso, mettendo in secondo piano il competitor principale Mediaset che ha trasmesso su Canale 5 l’ultima puntata di Il Patriarca 2 che ha visto Claudio Amendola il protagonista di questa stagione, un attore tanto amato dagli italiani ma che, per certi aspetti, non li ha conquistati. Chissà se è gli autori hanno già pensato ad una terza stagione?

Ascolti Tv 20/12: Access Prime Time

Nella serata di ieri, venerdì 20 dicembre 2024, su Rai1 la finale di The Voice Kids ha interessato 3.716.000 spettatori (24.9%). Su Canale5 l’ultima puntata de Il Patriarca 2 ha conquistato 2.238.000 spettatori (14.1%). Su Rai2 Rai Parlamento – Speciale Camera intrattiene 287.000 spettatori (1.6%). Su Italia1 Interstellar ha tenuto incollati davanti al video 912.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 FarWest ha segnato 572.000 spettatori (3.6%). Su Rete4 Quarto Grado ha interessato 1.317.000 spettatori (9.5%). Su La7 Propaganda Live Best ha raggiunto 486.000 spettatori (3.7%). Su Tv8 No Time to Die ha ottenuto 475.000 spettatori (3.2%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha radunato 597.000 spettatori (3.5%).

Ascolti Tv 20/12: il pomeriggio

Su Rai1, TG1 Economia ha interessato 2.372.000 (19.2%), Telethon 1.275.000 spettatori (11.6%), mentre Il Paradiso delle Signore ha conquistato 1.611.000 spettatori (17.9%). A seguire La Vita in Diretta ha realizzato un ascolto di 1.816.000 spettatori (19.9%) nella presentazione e 2.207.000 spettatori ( 21.1%). L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 2.918.000 spettatori (21.7%), L’Eredità ha coinvolto 4.160.000 spettatori (25.7%). Su Canale5, invece, Beautiful 2.334.000 spettatori (18.7%) e Endless Love sigla 2.303.000 spettatori pari al 18.8%, Uomini e Donne 2.247.000 spettatori (21.4%). Poi ancora la striscia di Amici ha segnato 1.269.000 spettatori (14.2%) e quella del Grande Fratello 1.232.000 spettatori (14%). A seguire, dopo My Home My Destiny (1.233.000 – 13.9%), Pomeriggio Cinque ha intrattenuto 1.102.000 spettatori (12%) nella prima parte e 1.222.000 spettatori (11.9%) nella seconda parte. La replica di Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.012.000 spettatori (15.8%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.285.000 spettatori (21.3%).

Ascolti Tv 20/12: la mattina

Su Rai1 Tg1Mattina dà il buongiorno a 451.000 spettatori con il 12.2%. A seguire Unomattina ha intrattenuto 901.000 spettatori con il (19%) e poi Storie Italiane ha interessato 840.000 spettatori (18.9%) nella prima parte e 856.000 spettatori (17.2%). A seguire E’ Sempre Mezzogiorno ha intrattenuto 1.927.000 spettatori (20.4%). Su Canale5, Prima Pagina TG5 ha informato 584.000 spettatori (19.2%) e TG5 Mattina delle 8 1.071.000 spettatori (21.3%). A seguire Mattino Cinque News ha raccolto 957.000 spettatori (20.1%) nella prima parte e 781.000 spettatori (17.5%) nella seconda parte. Infine, Forum 1.202.000 spettatori (17.4%).