Il padre di Luigi Favoloso a Domenica Live: Barbara d’Urso lo bacchetta a più riprese

In attesa della ricomparsa di Luigi Mario Favoloso (parlerà a Live – Non è la d’Urso), a Domenica Live è sbarcato Michele, padre dell’ex gieffino. Nel salotto di Canale 5 l’uomo ha cercato di ribaltare la storia raccontata da Nina Moric. Ricordiamo che la modella croata, che ha vissuto con Favoloso una storia tormentata, lo ha denunciato e in tv ha dichiarato di aver subito da lui violenze fisiche e psicologiche, aggiungendo che suo figlio Carlos (avuto da Fabrizio Corona) è stato anch’esso vittima di tali atteggiamenti. Michele, però, è convinto di tutt’altro.

“Da Nina mi aspetto di tutto”

“Da Nina mi aspetto di tutto. La denuncia fatta da lei è un atto vergognoso nei confronti delle donne che hanno davvero subito violenze”, ha dichiarato Michele, prendendo la prima bacchettata dalla d’Urso che lo ha invitato a pensare bene a quanto stesse dicendo. “Nina picchiava Luigi, sì, per le informazioni che abbiamo noi. E può darsi che Luigi abbia avuto una reazione.” La d’Urso, basita: “State dicendo che Nina picchia e lui reagisce?”. L’uomo ha sostenuto ciò a più riprese. E ancora: “Ci sono stati dei giorni particolari che spiegano tutto. Era lo scorso ottobre”. Michele non ha aggiunto altro su tale vicenda, dicendo che sarà suo figlio a spiegare il tutto.

Padre Favoloso: “Forse c’è stata un’enfatizzazione di un episodio. Sarà successo un episodio, ma non è violenza reiterata”

“Forse c’è stata un’enfatizzazione di un episodio. Sarà successo un episodio, ma non è violenza reiterata”, ha dichiarato sempre Michele. La d’Urso ha continuato a riprenderlo, facendogli notare che le sue sono solo supposizioni ma che di fatti accertati non ce ne sono. Inoltre ha chiosato che “nemmeno una volta è tollerabile la violenza su una donna”. “Mio figlio si è ferito, e in giro ho raccolto informazioni… sarebbe stata Nina”. “Ma sono voci…”, ha ribadito la d’Urso, evidentemente poco convinta dai ragionamenti di papà Favoloso.