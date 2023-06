Pace Corvaglia e Canalis? Parla una delle due ex veline, gelo

Quella tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia sembrava un’amicizia inossidabile che, invece, si è interrotta quattro anni fa. Non sono mai state rese note le cause che hanno fatto naufragare quel bel legame che univa le due ex veline di Striscia la Notizia, ma la Corvaglia aveva recentemente riferito come tra le due fosse successo qualcosa di “grave”. Proprio per questo, l’amicizia tra le due sembrava destinata a non ricucirsi mai più.

La story su Instagram di Elisabetta Canalis: il tentativo di disgelo

Negli ultimi giorni, tuttavia, qualcosa si era mosso in questa direzione. In una Instagram story, Elisabetta Canalis aveva mostrato una vecchia Polaroid raffigurante le due ex amiche insieme e sorridenti. “The monster” c’è scritto sulla foto, mentre l’ex velina commenta con l’emoticon della risata. Il gesto era stato interpretato come un tentativo della Canalis di riappacificarsi con Maddalena Corvaglia, il primo da quando l’amicizia era misteriosamente naufragata.

Il messaggio, tuttavia, sembrerebbe essere caduto nel vuoto. Come riportato da Oggi, Maddalena Corvaglia non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Il gesto lascerebbe intendere come l’amicizia tra le due sia destinata a rimanere solo un ricordo, poiché non sembrerebbero esserci margini per una riconciliazione.

La conferma di Corvaglia a Verissimo: amicizia finita

Intervistata nel mese di febbraio a Verissimo, Maddalena Corvaglia aveva fatto intendere a chiare lettere come l’amicizia con Elisabetta Canalis fosse un capitolo chiuso: “Recuperare? Quando si rompe la fiducia, è impossibile“. Come detto, non sono mai stati resi noti i motivi che hanno spinto le due a rompere ogni rapporto, sta di fatto che il recente gesto della Canalis non sembrerebbe aver mutato quella decisione già ribadita mesi fa da Maddalena.

Per Elisabetta e Maddalena, ad ogni modo, gli ultimi anni sono stati movimentati anche dal punto di vista sentimentale. Maddalena si era separata dal marito, il chitarrista Stef Burns, nel 2017. Elisabetta Canalis, invece, è stata sposata dal 2014 al 2023 con Brian Perry, chirurgo statunitense. L’ex velina fa ora coppia con Georgian Cimpeanu, campione di kickboxing. Elisabetta e Maddalena, probabilmente, sono destinate a non avere più alcun tipo di rapporto. Chissà che la situazione non possa cambiare, magari con nuovi tentativi di disgelo.