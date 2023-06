Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia: il (bel) gesto a sorpresa

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia sono state amiche per la pelle, poi, come è arcinoto, qualcosa di grave è successo. Oggi le due ex veline di Striscia la Notizia non hanno più legami. Zero assoluto, come ha riferito di recente Corvaglia che, seppur non ha mai raccontato pubblicamente cosa è accaduto di preciso, ha sottolineato che si è verificato un qualcosa di “grave” e che per tale motivo non ha intenzione di perdonare la sarda. A gran sorpresa, nelle scorse ore, la Canalis ha dato segnali di disgelo via social. Su Instagram ha postato tra le Stories delle immagini del passato e in una di queste appare assieme a Maddalena. Trattasi di un’epoca fa, quando le due donne erano poco più che ventenni.

Si tratta del primo bel gesto pubblico di disgelo da quando l’amicizia è naufragata. Forse non vuol dire nulla, forse sì, forse Elisabetta ha iniziato a tentare di muovere i primi passi per capire se c’è spazio per ricucire. Certo fa effetto rivedere la showgirl sarda pubblicare degli scatti gioiosi in compagnia dell’ex amica. Come poc’anzi accennato, non si sa un granché delle cause inerenti alla conclusione del legame. Da quel poco che è stato fatto trapelare, sembra che a credere di aver subito un torto non da poco sia stata la Corvaglia.

Elisabetta Canalis ha ritrovato l’amore

Per le due ex veline gli ultimi anni sono stati assai movimentati anche dal punto di vista sentimentale. Maddalena ha visto finire su un binario morto il matrimonio con il musicista Stef Burns, mentre Canalis, notizia di poche settimane fa, ha chiuso con il chirurgo americano Brian Perry, decidendo di ricominciare dal suo personal trainer, Georgean Cimpeanu, uomo di 29 anni.

Che qualcosa fosse nell’aria lo si è intuito di recente. A riprova che tra Elisabetta e il giovane sia sbocciato qualcosa di importante sono poi giunte le paparazzate pubblicate da Chi Magazine che, nell’ultimo numero in edicola, ha di fatto confermato le indiscrezioni che volevano la showgirl e il ragazzo più che amici.