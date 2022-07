Ozge Gurel e Serkan Cayoglu si sono sposati!

Serkan Cayoglu e Ozge Gurel sono ufficialmente marito e moglie! La coppia di attori turchi – diventata famosa in Italia grazie alla serie tv Cherry Season-La stagione del cuore trasmessa da Mediaset qualche estate fa – è convolata a nozze giovedì 14 luglio. Location la Germania e più precisamente la cittadina di Karlsruhe, dove risiede la maggior parte della famiglia di Serkan che ha origini tedesche.

Cayoglu e Ozge Gurel, nota anche per le tante produzioni accanto a Can Yaman, hanno detto sì dopo sette anni insieme. Un amore forte, solido, importante, che non è mai stato scalfito da pettegolezzi e dicerie nonostante il lavoro di entrambi nel mondo dello spettacolo. Per il matrimonio l’attrice ha scelto un abito semplice bianco in tulle, corto alla caviglia, abbinato ad un curioso copricapo ed è apparsa più radiosa che mai. Classico smoking invece per Serkan.

I novelli sposi hanno deciso di rinnovare le promesse nuziali anche in Italia, paese al quale sono molto affezionati. Ozge Gurel e Serkan Cayoglu si sposeranno una seconda volta a Verona, in uno splendido castello, il prossimo 13 agosto. Sarà una festa sfarzosa e sontuosa, che farà sicuramente chiacchierare.

La cerimonia in Germania è stata piuttosto intima: c’erano solo i parenti e gli amici più stretti di Ozge e Serkan. La Gurel e il neo marito hanno inoltre deciso di non accettare alcun regalo di nozze: agli invitati è stato chiesto di fare delle donazioni alla Hope Foundation for Children with Cancer, fondazione che si occupa di bambini malati di cancro.

La storia d’amore tra Ozge Gurel e Serkan Cayoglu

Ozge Gurel e Serkan Cayoglu si sono conosciuti e innamorati sul set di Cherry Season-La stagione dell’amore nel 2015. Da allora sono diventati inseparabili. Una relazione cresciuta col tempo, anno dopo anno, fino a diventare forte e solida. I due si sono sempre tenuti alla larga da gossip e malelingue e hanno fatto il possibile per proteggere il loro rapporto. Non si sono però mai tirati indietro davanti alla curiosità dei fan, che hanno sempre rispettato.