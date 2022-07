Per qualcuna l’incedere del tempo pare non essere un problema: è il caso di alcune vippissime over 40 del Bel Paese che sembrano abbiano fatto un patto con il diavolo. Lo testimonia la prova costume della caldissima estate 2022: da Elisa Isoardi a Alessia Marcuzzi, passando per Laura Chiatti, Elisabetta Gregoraci e Ilary Blasi, fino a Clizia Incorvaia, Ilaria D’Amico ed Elena Santarelli, è la bellezza a farla da padrone.

L’ex moglie di Flavio Briatore, 42 anni, attentissima a mangiare sano e a tenere allenato il fisico, in bikini è sfavillante. Sui social ama sfoderare la propria invidiabile forma fisica. Di recente si è immortalata con un costume da urlo, un due pezzi rosso fuoco da far girare la testa.

Stupenda anche Alessia Marcuzzi che si avvicina alla soglia dei 50 anni (spegnerà le candeline il prossimo 11 novembre). La conduttrice romana, al pari della Gregoraci, ama postare fotografie in costume. Pure per lei la prova costume è ampiamente superata.

Magnifica anche Clizia Incorvaia, influencer siciliana 41enne (al GF Vip disse una bugia attribuendosi qualche anno in meno). Da poco è diventata mamma del piccolo Gabriele, avuto con il compagno Paolo Ciavarro. Oggi è in formissima e raggiante.

Altra showgirl per cui il tempo sembra non avere consistenza è Elena Santarelli, 41 anni il prossimo 18 agosto. La moglie di Bernardo Corradi continua ad avere una linea impeccabile, meravigliosamente longilinea e slanciata. Pazienza se qualcuno, ogni tanto, la attacca attribuendole un’eccessiva magrezza. Lei ha spiegato in più occasioni di non aver alcun problema con l’anoressia. Semplicemente madre natura l’ha dotata di un metabolismo che funziona a meraviglia.

Superba anche Ilaria D’Amico, 48 anni. La compagnia di Buffon si appresta a tornare protagonista in tv (avrà un talk tutto suo in Rai).

Strepitosa anche Laura Chiatti, entrata nel club delle 40enni il 15 luglio. La moglie di Marco Bocci è sempre deliziosamente ammaliante.

Spazio poi alla ‘guerriera’ Elisabetta Canalis, 43 anni. L’ex velina, che è diventata una combattente di kickboxing, ha muscoli e tonicità da vendere. Inutile dire che la prova costume le ha fatto un baffo.

Invidiabile anche la forma sfoderata da Elisa Isoardi, 40 anni il prossimo 27 dicembre. L’ex compagna di Matteo Salvini è da sempre affezionata al costume intero. Anche all’Isola dei Famosi ha infatti lasciato da parte i bikini, optando per il pezzo unico. Al di là dei gusti personali, resta il fatto che anche la conduttrice piemontese ha superato a pieni voti la prova costume.

Infine ecco la 41enne Ilary Blasi, piombata nel can can mediatico per via della separazione da Francesco Totti. Volata in Tanzania alla ricerca di tranquillità, ha sfoggiato una fotografia da urlo. Pure per lei il tempo sembra non passare mai.